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सरसों की बुवाई से पहले जान लें ये 6 बातें, वरना घट सकती है पैदावार!
Mustard Farming: रबी में सरसों की बुवाई करने वाले किसानों को कुछ जरूरी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए. गलत समय पर बुवाई, बीज की ज्यादा गहराई या खेत में नमी की कमी से पैदावार घट हो सकती है.
Sarson Ki Kheti: रबी सीजन के शुरुआत के साथ ही किसान सरसों की बुवाई की तैयारियों में जुट जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, बुवाई के समय की गई छोटी-सी गलती आपकी पूरी फसल पर भारी पड़ सकती है? कई बार किसान अच्छे बीज और खाद पर पैसा खर्च करते हैं, फिर भी उम्मीद के मुताबिक पैदावार नहीं मिलती. इसकी वजह गलत समय पर बुवाई, बीज को ज्यादा गहराई में डालना या खेत में नमी की कमी हो सकती है. ऐसे में अगर आप इस बार सरसों की अच्छी पैदावार चाहते हैं, तो बुवाई से पहले इन 6 जरूरी बातों को जरूर जान लें.
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Published at : 25 Oct 2026 01:53 PM (IST)
Tags :Agriculture News
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