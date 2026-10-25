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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरसरसों की बुवाई से पहले जान लें ये 6 बातें, वरना घट सकती है पैदावार!

सरसों की बुवाई से पहले जान लें ये 6 बातें, वरना घट सकती है पैदावार!

Mustard Farming: रबी में सरसों की बुवाई करने वाले किसानों को कुछ जरूरी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए. गलत समय पर बुवाई, बीज की ज्यादा गहराई या खेत में नमी की कमी से पैदावार घट हो सकती है.

Written By : ईशा  | Updated at : 25 Oct 2026 01:53 PM (IST)
Mustard Farming: रबी में सरसों की बुवाई करने वाले किसानों को कुछ जरूरी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए. गलत समय पर बुवाई, बीज की ज्यादा गहराई या खेत में नमी की कमी से पैदावार घट हो सकती है.

Sarson Ki Kheti: रबी सीजन के शुरुआत के साथ ही किसान सरसों की बुवाई की तैयारियों में जुट जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, बुवाई के समय की गई छोटी-सी गलती आपकी पूरी फसल पर भारी पड़ सकती है? कई बार किसान अच्छे बीज और खाद पर पैसा खर्च करते हैं, फिर भी उम्मीद के मुताबिक पैदावार नहीं मिलती. इसकी वजह गलत समय पर बुवाई, बीज को ज्यादा गहराई में डालना या खेत में नमी की कमी हो सकती है. ऐसे में अगर आप इस बार सरसों की अच्छी पैदावार चाहते हैं, तो बुवाई से पहले इन 6 जरूरी बातों को जरूर जान लें.

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सरसों की बुवाई के लिए सही समय चुनें: सरसों की अच्छी पैदावार के लिए सही समय पर बुवाई करना जरूरी है. इसलिए किसान अपने इलाके के मौसम, खेत में मौजूद नमी और सरसों की किस्म को ध्यान में रखकर ही बुवाई करें.
सरसों की बुवाई के लिए सही समय चुनें: सरसों की अच्छी पैदावार के लिए सही समय पर बुवाई करना जरूरी है. इसलिए किसान अपने इलाके के मौसम, खेत में मौजूद नमी और सरसों की किस्म को ध्यान में रखकर ही बुवाई करें.
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बुवाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करें: सरसों बोने से पहले खेत की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना लें. इससे बीजों को उगने में आसानी होती है और सिंचाई का पानी भी पूरे खेत में बराबर पहुंचता है. बुवाई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होना जरूरी है. अगर खेत ज्यादा सूखा होगा, तो बीज ठीक से नहीं उग पाएंगे और पौधों की संख्या कम रह सकती है.
बुवाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करें: सरसों बोने से पहले खेत की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना लें. इससे बीजों को उगने में आसानी होती है और सिंचाई का पानी भी पूरे खेत में बराबर पहुंचता है. बुवाई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होना जरूरी है. अगर खेत ज्यादा सूखा होगा, तो बीज ठीक से नहीं उग पाएंगे और पौधों की संख्या कम रह सकती है.
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सरसों की इन किस्मों का कर सकते हैं चुनाव: किसान अपने इलाके के हिसाब से आरएच-749, गिरिराज और आरजीएन-73 जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं. वहीं, जिन इलाकों में सिंचाई के लिए पानी कम मिलता है, वहां आरजीएन-298 एक विकल्प हो सकती है. हालांकि, बीज खरीदने से पहले स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से जरूर पूछ लें कि कौन सी किस्म आपके खेत के लिए सही रहेगी.
सरसों की इन किस्मों का कर सकते हैं चुनाव: किसान अपने इलाके के हिसाब से आरएच-749, गिरिराज और आरजीएन-73 जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं. वहीं, जिन इलाकों में सिंचाई के लिए पानी कम मिलता है, वहां आरजीएन-298 एक विकल्प हो सकती है. हालांकि, बीज खरीदने से पहले स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से जरूर पूछ लें कि कौन सी किस्म आपके खेत के लिए सही रहेगी.
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बीज खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान: सरसों की खेती में केवल अच्छी क्वालिटी वाले प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल करें. बीज खरीदते समय उसके पैकेट पर लिखी जानकारी जरूर पढ़ें. यह भी देखें कि फसल कितने दिनों में तैयार होगी, उसे कितना पानी चाहिए और आपके इलाके के मौसम में वह अच्छी तरह उग पाएगी या नहीं. सही बीज चुनने से खेती में नुकसान का खतरा कम हो सकता है.
बीज खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान: सरसों की खेती में केवल अच्छी क्वालिटी वाले प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल करें. बीज खरीदते समय उसके पैकेट पर लिखी जानकारी जरूर पढ़ें. यह भी देखें कि फसल कितने दिनों में तैयार होगी, उसे कितना पानी चाहिए और आपके इलाके के मौसम में वह अच्छी तरह उग पाएगी या नहीं. सही बीज चुनने से खेती में नुकसान का खतरा कम हो सकता है.
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कतारों में करें बुवाई, ज्यादा गहराई में न डालें बीज: सरसों की बुवाई करते समय एक कतार से दूसरी कतार के बीच करीब 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें. बीज को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए. ज्यादा गहराई में बीज डालने से उसके उगने में परेशानी हो सकती है. कतारों में बुवाई करने से पौधों की देखभाल और निराई-गुड़ाई करना भी आसान रहता है.
कतारों में करें बुवाई, ज्यादा गहराई में न डालें बीज: सरसों की बुवाई करते समय एक कतार से दूसरी कतार के बीच करीब 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें. बीज को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए. ज्यादा गहराई में बीज डालने से उसके उगने में परेशानी हो सकती है. कतारों में बुवाई करने से पौधों की देखभाल और निराई-गुड़ाई करना भी आसान रहता है.
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फूल और फलियां बनते समय न होने दें पानी की कमी: सरसों की फसल में फूल आने और फलियां बनने का समय काफी अहम होता है. इस दौरान खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना जरूरी है. पानी की कमी होने पर फलियों और दानों के विकास पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा किसान मिट्टी की जांच के आधार पर ही खाद डालें.
फूल और फलियां बनते समय न होने दें पानी की कमी: सरसों की फसल में फूल आने और फलियां बनने का समय काफी अहम होता है. इस दौरान खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना जरूरी है. पानी की कमी होने पर फलियों और दानों के विकास पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा किसान मिट्टी की जांच के आधार पर ही खाद डालें.
Published at : 25 Oct 2026 01:53 PM (IST)
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Agriculture News

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