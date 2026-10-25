सरसों की बुवाई से पहले जान लें ये 6 बातें, वरना घट सकती है पैदावार!

बुवाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करें: सरसों बोने से पहले खेत की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना लें. इससे बीजों को उगने में आसानी होती है और सिंचाई का पानी भी पूरे खेत में बराबर पहुंचता है. बुवाई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होना जरूरी है. अगर खेत ज्यादा सूखा होगा, तो बीज ठीक से नहीं उग पाएंगे और पौधों की संख्या कम रह सकती है.