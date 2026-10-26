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देसी मुर्गी पालन से होगी तगड़ी कमाई! बस इन 6 बातों का रखें ध्यान
Poultry Business: सर्दियों में देसी अंडों की डिमांड काफी बढ़ जाती है. ऐसे में ये किसानों के लिए कमाई का अच्छा मौका बन सकता है. इसकी शुरूआत आप कम मुर्गियों से भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे..
Poultry Farming Business: ठंड की शुरुआत के साथ ही बाजार में अंडों की डिमांड बढ़ने लगती है. खासकर देसी अंडों के लिए लोग अच्छे दाम देने को भी तैयार रहते हैं. ऐसे में अगर आप खेती के साथ कम खर्च में कोई दूसरा काम शुरू करना चाहते हैं, तो देसी मुर्गी पालन आपके लिए कमाई का अच्छा जरिया बन सकता है. इसमें आप अंडे बेचने के साथ-साथ मुर्गियों के मांस से भी कमाई कर सकते हैं. हालांकि, अच्छी कमाई के लिए सिर्फ मुर्गियां पालना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके खान-पान और देखभाल का सही तरीका जानना भी जरूरी है.
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Published at : 26 Oct 2026 04:26 PM (IST)
Tags :Agriculture News
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