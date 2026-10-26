देसी मुर्गी पालन से होगी तगड़ी कमाई! बस इन 6 बातों का रखें ध्यान

मुर्गियों की अच्छी बढ़वार के लिए उनका खान-पान सबसे जरूरी है. उन्हें उम्र और जरूरत के हिसाब से संतुलित दाना देना चाहिए. साथ ही पीने के लिए हमेशा साफ और ताजा पानी उपलब्ध कराएं. पानी और दाने के बर्तनों को भी नियमित साफ करें. सही आहार मिलने से मुर्गियों की सेहत अच्छी रहती है और अंडों के उत्पादन में भी मदद मिलती है.