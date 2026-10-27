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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरनींबू के पौधे में नहीं बढ़ रहे फल, करें ये काम

नींबू के पौधे में नहीं बढ़ रहे फल, करें ये काम

अगर आपका नींबू का पौधा हरा-भरा होने के बावजूद फल नहीं दे रहा है तो, यह कई कारणों की वजह से हो सकता है. सही धूप, ज्यादा पानी, गलत खाद और गमले की स्थिति इसकी वजह हो सकती है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 27 Oct 2026 04:16 PM (IST)
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घर में नींबू का पौधा लगाना काफी आसान माना जाता है, लेकिन कई बार पौधा अच्छी तरह बढ़ने और हरा-भरा दिखने के बावजूद उसमें फल नहीं आते. कुछ पौधों में फूल तो आते हैं, लेकिन वे झड़ जाते हैं और फल बनने की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाती. ऐसी स्थिति में सिर्फ ज्यादा खाद या पानी देना समाधान नहीं होता. पौधे की सही जगह, धूप, मिट्टी, पानी और पोषक तत्वों का संतुलन भी उतना ही जरूरी होता है.

अगर आपके गमले या बगीचे में लगा नींबू का पौधा भी लंबे समय से फल नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले उसकी देखभाल के तरीके पर ध्यान दें. कई बार छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने से पौधे की ग्रोथ बेहतर हो सकती है और फूल आने की संभावना भी बढ़ सकती है.

पौधे को पर्याप्त धूप मिलना जरूरी

नींबू के पौधे को अच्छी धूप की जरूरत होती है. अगर पौधा ऐसी जगह रखा है जहां दिनभर छाया रहती है, तो उसकी पत्तियां तो बढ़ सकती हैं, लेकिन फूल और फल आने में परेशानी हो सकती है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखना बेहतर है जहां उसे रोजाना कई घंटे सीधी धूप मिल सके. हालांकि, पौधे की किस्म और स्थानीय मौसम के अनुसार धूप की जरूरत अलग हो सकती है. बहुत तेज गर्मी में छोटे या नए पौधों को अचानक गर्म धूप में रखने से बचना चाहिए.

पानी ज्यादा देने से बचें

नींबू का पौधा पानी पसंद करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मिट्टी हमेशा गीली रखी जाए. लगातार गीली मिट्टी में जड़ों तक हवा कम पहुंचती है और जड़ों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. पानी देने से पहले मिट्टी की ऊपरी परत को जांचें. अगर मिट्टी सूखी महसूस हो, तभी जरूरत के अनुसार पानी दें. गमले में नीचे की तरफ ड्रेनेज होल जरूर होने चाहिए, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके.

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सही खाद का इस्तेमाल करें

पौधे में सिर्फ पत्तियां बढ़ रही हैं और फूल नहीं आ रहे हैं, तो पोषक तत्वों का संतुलन देखना जरूरी है. नींबू के पौधे को नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस, पोटैशियम और अन्य पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है. बहुत अधिक नाइट्रोजन वाली खाद देने से पौधा तेजी से पत्तियां और शाखाएं विकसित कर सकता है, लेकिन फूल और फल आने में समस्या हो सकती है. इसलिए खाद का इस्तेमाल पौधे की उम्र, गमले के आकार और मिट्टी की स्थिति के अनुसार करें. घर की बनी अच्छी तरह सड़ी जैविक खाद भी मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद कर सकती है.

गमला छोटा तो बदलने पर करें विचार

अगर नींबू का पौधा लंबे समय से एक ही छोटे गमले में लगा है, तो उसकी जड़ों को पर्याप्त जगह नहीं मिलती है. ऐसी स्थिति में पौधे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है. समय-समय पर देखें कि क्या जड़ें गमले के नीचे से बाहर निकल रही हैं या मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है. जरूरत होने पर पौधे को थोड़े बड़े गमले में लगाना बेहतर होता है. नया गमला चुनते समय उसमें पानी की निकासी के पर्याप्त छेद जरूर रखें.

फूल आने के समय पौधे को दें सही देखभाल

जब पौधे में फूल आने लगें, तब अचानक पानी की मात्रा बढ़ाने या भारी मात्रा में खाद डालने से बचें. पौधे को पर्याप्त रोशनी दें और मिट्टी में नमी का संतुलन बनाए रखें. अगर फूल आने के बाद लगातार झड़ रहे हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पानी का असंतुलन, अत्यधिक गर्मी, पोषक तत्वों की कमी या कीटों का प्रकोप. ऐसे में पौधे की पत्तियों और नई शाखाओं को नियमित रूप से देखकर किसी कीट या बीमारी के संकेतों की जांच करें.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 04:16 PM (IST)
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Agriculture Tips
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