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एक एकड़ खेत में कितनी डालें केंचुआ खाद? जानें सही मात्रा
खेती में जरूरत से ज्यादा केमिकल वाली खाद डालने से मिट्टी की सेहत खराब हो सकती है. ऐसे में केंचुआ खाद किसानों के लिए अच्छा विकल्प है. यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ पौधों की बढ़वार में भी असरदार है.
Vermi Compost Manure: खेती में अच्छी पैदावार लेने के चक्कर में किसान कई बार जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद डाल देते हैं. इससे फसल को फायदा होने के बजाय मिट्टी की सेहत बिगड़ सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में मौजूद गोबर, सूखी पत्तियां और खेत का कचरा ही फसलों के लिए बेहतरीन खाद बन सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं केंचुआ खाद की, जो पौधों को जरूरी पोषण देने के साथ मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका और खेत में इस्तेमाल करने की सही मात्रा.
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Published at : 24 Oct 2026 04:26 PM (IST)
Tags :Fertilizers Agriculture News
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