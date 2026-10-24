एक एकड़ खेत में कितनी डालें केंचुआ खाद? जानें सही मात्रा

खाद बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान: केंचुआ खाद तैयार करते समय उसमें सही मात्रा में नमी बनाए रखना जरूरी है. सामग्री सूखने लगे, तो हल्का पानी छिड़कें, लेकिन इतना पानी न डालें कि वह जमा होने लगे. खाद को तेज धूप और ज्यादा बारिश से भी बचाकर रखें. सही देखभाल करने से केंचुए अच्छी तरह काम करेंगे और किसानों को घर पर ही जैविक खाद मिल सकेगी.