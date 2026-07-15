किचन गार्डन में ऐसे करें अदरक की खेती, तरीका जान लेंगे तो खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Kitchen Gardening Tips: अगर आप भी चाहते हैं कि घर में हमेशा ताजी अदरक मिलती रहे तो इसे अपने किचन गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं. अदरक की खेती के लिए ज्यादा जगह या मेहनत की जरूरत नहीं होती. बस सही तरीका अपनाकर आप घर पर ही अच्छी क्वालिटी की अदरक तैयार कर सकते हैं और बाजार से बार-बार खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

अदरक लगाने के लिए ऐसी गांठ चुनें जो ताजी हो और जिस पर छोटी-छोटी कलियां निकली हुई दिखाई दें, क्योंकि इन्हीं कलियों से नया पौधा निकलता है. ध्यान रहें की खराब या सड़ी हुई अदरक न लगाएं क्योंकि फिर वह उगेगी नहीं.

मिट्टी को किस प्रकार तैयार करें?

अदरक के लिए हल्की और भुरभुरी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. मिट्टी में गोबर की खाद या कम्पोस्ट मिला दें, ताकि पौधे को अच्छी मात्रा में पोषण (Nutrients) मिलता रहे. साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि गमले या क्यारी में पानी जमा न हो, क्योंकि इससे अदरक की जड़ें सड़ सकती हैं और पौधे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है.

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किस प्रकार लगाएं अदरक?

अगर अदरक बड़ी है तो उसे 2 से 3 के टुकड़ों में काट लें. हर टुकड़े में कम से कम एक कली जरूर होनी चाहिए. अब इन्हें लगभग 2 इंच गहराई में मिट्टी में लगाकर ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें. इसके बाद ध्यान रहें की पौधों के बीच थोड़ी दूरी रखें, क्योंकि इससे जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है. बाद में इस प्रकार आपकी लगाई हुइ अदरक तैयार हो जाएगी.

पानी कब देना जरूरी है?

अदरक की मिट्टी हमेशा हल्की नम रहनी चाहिए. इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और अदरक की गांठें सही तरीके से विकसित होती हैं. जरूरत से ज्यादा पानी देने से अदरक खराब हो सकती है. यानि अदरक सड़ सकती है इसलिए तभी पानी दें, जब मिट्टी सूखी हुई लगे.

अदरक का पौधा तेज धूप की बजाय हल्की धूप या छांव वाली जगह पर अच्छी तरह बढ़ता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अदरक प्राकृतिक रूप से आंशिक छाया (Partial Shade) में उगने वाला पौधा है. साथ ही यह मिट्टी की नमी बनाए रखने में मदद करता है और पौधा अच्छी तरह बढ़ता है. समय-समय पर सूखी पत्तियां और घास हटाते रहें. महीने में एक बार जैविक खाद डालने से पौधा तेजी से बढ़ता है.

कब होगी खुदाई?

अदरक का पौधा लगभग 8 से 10 महीने में तैयार हो जाता है. क्योंकि जब इसकी पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगें, तब समझ लें कि अदरक निकालने का समय आ गया है. इसके बाद आप जरूरत के हिसाब से ताजी अदरक निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही चाय और अन्य चीजों के लिए अदरक का स्वाद ले सकते हैं.

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