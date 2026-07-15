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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरJaggery Making Business: गन्ने की खेती के साथ शुरू करें गुड़ बनाने का बिजनेस, जानिए कितना आएगा खर्च और कितनी भरेगी जेब

Jaggery Making Business: गन्ने की खेती के साथ शुरू करें गुड़ बनाने का बिजनेस, जानिए कितना आएगा खर्च और कितनी भरेगी जेब

Jaggery Making Business: गन्ने की खेती के साथ गुड़ बनाने का बिजनेस किसानों के लिए कमाई बढ़ाने का अच्छा तरीका है. कम लागत में शुरू होने वाला यह कारोबार फसल की वैल्यू बढ़ाकर बेहतर मुनाफा दिला सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 15 Jul 2026 09:23 PM (IST)
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Jaggery Making Business: अक्सर गन्ने की खेती कर रहे किसानों को लगता है कि वे बस अगर गन्ने को उगा कर बाजार में बेच देंगे तो जितनी कमाई उनको हो रही है, उतनी कमाई दूसरे गन्ने की खेती करने वालों को भी मिल रही होगी. कई किसानों को अपनी उगाई गई फसल के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती कि इस फसल से वे एक गुना के बदले दो गुना मुनाफा कमा सकते हैं. जी हां, दो गुना मुनाफा वह भी गन्ने की खेती करके. अक्सर गन्ने की खेती करके किसान अपनी फसल को सीधे मंडी में बेच देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर वे उसी गन्ने से गुड़ बनाकर भी बाजार में बेचते हैं तो उसका दाम बढ़ जाएगा, यानी उसे ज्यादा मुनाफा होगा. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

गुड़ बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें

गन्ने के मुकाबले गुड़ की मांग सालों साल रहती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर जगह होता है जैसे मिठाई बनाने में, आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में. इसके अलावा गुड़ का इस्तेमाल घरों में भी होता है. गुड़ बनाना और बेचना की सबसे खास बात होती है कि यह कम जगह और कम समय में बनकर तैयार हो जाता है. 

इसके लिए सबसे पहले आपके पास अच्छी क्वालिटी का गन्ना होना चाहिए, इसके बाद गन्ने को अच्छी तरह से साफ करके उसका रस निकाल लें. फिर एक बड़े से बर्तन में डालकर उसके गाढ़ा होने तक उबालते रहें. जब आपको लगे कि यह अच्छी मात्रा में गाढ़ा हो गया है तब इसको सांचों में डालकर ठंडा कर लें और फिर अंत में उसे टुकड़ों में तोड़कर भेली का आकार दे दें. 

यह भी पढ़ेंः होर्मुज पर 20 प्रतिशत टोल लगने से क्या किसानों पर पड़ेगा कोई असर, यहां जान लें काम की बात

कितना आएगा खर्च और किन चीजों की जरूरत होगी

इस जानकारी के बाद अक्सर किसान के दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके कितने पैसे लगेंगे.  ऐसे में आपको बता दें कि बस आपको एक गन्ना पेराई करने के लिए मशीन, और एक बड़ा सा पैन, भट्टी और गुड़ जमाने के लिए सांचों की जरूरत होती है. एक रिपोर्ट के अनुसार एक एकड़ में करीब 30 से 35 क्विंटल गुड़ बनता है, जबकि एडवांस तकनीक से यह मात्रा 50 से 60 क्विंटल तक हो सकती है. 

इसके अलावा इस बिजनेस से होने वाली कमाई की बात करें तो, एक अनुमान के अनुसार गुड़ बनाने के छोटे बिजनेस से रोजाना करीब 2000 से 5000 रुपये तक की कमाई हो जाती है.  वहीं अगर जो किसान बड़े स्तर पर काम करता है तो उसकी कमाई और भी ज्यादा हो जाती है. उदाहरण के तौर पर समझें तो, अगर एक किसान के पास एक एकड़ गन्ने की फसल है तो वे डेढ़ से ढाई लाख रुपये तक का मुनाफा कमा सकता है, वहीं अगर 14 एकड़ गन्ने का गुड़ बेचकर उसे करीब 20 लाख रुपये से ज्यादा का मुनाफा हो सकता है.

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Published at : 15 Jul 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
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