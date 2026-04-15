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Soil preparation for cultivation: खेती शुरू करने के लिए मिट्टी को कैसे करें तैयार? ये टिप्स ध्यान रखेंगे तो रहेंगे फायदे में
Soil preparation for cultivation: खेती करने का सबसे पहला पड़ाव होता है अच्छी मिट्टी तैयार करना, आज आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिससे अच्छी मिट्टी तैयार हो.
किसान द्वारा खेती करते समय सबसे पहला और जरूरी काम होता है अच्छी मिट्टी तैयार करना. मिट्टी ही पौधे को सभी जरूरी पोषक तत्व देती है. अगर मिट्टी अच्छे से तैयार नहीं हुई होती तो पौधा कमजोर और कम फलदायक रहता है. किसान द्वारा सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से तैयार किया जाता है, जिसमें वह मिट्टी को पलटकर नीचे की उर्वरक मिट्टी को ऊपर लाता है और उसमें जरूरी पोषक तत्व मिलाकर मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाता है, जिससे फसल काफी बेहतर होती है. आइए जानते हैं मिट्टी को तैयार करने के कुछ जरूरी टिप्स.
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Published at : 15 Apr 2026 08:36 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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