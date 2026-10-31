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Sindoor Ki Kheti: मांग में भरने वाला सिंदूर अब किसानों की बढ़ाएगा कमाई, ऐसे करें खेती
Sindoor Plant: महिलाओं के माथे पर सजने वाला सिंदूर किसानों के लिए कमाई का जरिया बन सकता है. सिंदूर के पेड़ के बीजों से नेचुरल सिंदूर और कलर तैयार किया जाता है. बाजार में इसकी डिमांड भी अच्छी रहती है.
Sindoor Ki Kheti: क्या आप जानते हैं कि, शादीशुदा महिलाओं की मांग में भरा जाने वाला सिंदूर अब किसानों के लिए कमाई का एक नया जरिया भी बन सकता है? दरअसल, सिंदूर के पेड़ के बीजों के ऊपर मौजूद लाल रंग से प्राकृतिक सिंदूर तैयार किया जाता है. इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल फूड कलर बनाने में भी होता है. खास बात यह है कि, इस पेड़ की खेती सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही नहीं, बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी की जा सकती है. ऐसे में किसान अपने खेत में सिंदूर का पेड़ लगाकर खेती का एक नया विकल्प अपना सकते हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 06:50 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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