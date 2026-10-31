मैदानी इलाकों में भी कर सकते हैं खेती: सिंदूर के पेड़ की खेती सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित नहीं है. किसान इसे मैदानी क्षेत्रों में भी आसानी से लगा सकते हैं. इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी को अच्छा माना जाता है. ऐसे में किसान अपने खेत में इस पेड़ को लगाकर कमाई का एक नया रास्ता बना सकते हैं.