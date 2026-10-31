JKNC-JUIAK के बीच नगर निकाय चुनावों के लिए कारगिल में गठबंधन, कांग्रेस से रिश्ता खत्म

जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) ने कारगिल में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए एक नया राजनीतिक गठबंधन किया है. पार्टी ने 'जमीयतुल उलेमा इस्ना अशरिया कारगिल' (JUIAK) - जिसे 'इस्लामिक स्कूल ऑफ कारगिल' के नाम से भी जाना जाता है - के साथ चुनावी तालमेल बिठाया है.

इस समझौते के तहत, JKNC और JUIAK आगामी नगर निकाय चुनावों में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे. समझौते के अनुसार, सभी 17 नगर निकाय सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन दोनों संगठनों की आपसी बातचीत और सहमति से किया जाएगा. चुने गए सभी उम्मीदवार JKNC के चुनाव चिह्न और पार्टी के जनादेश (mandate) पर चुनाव लड़ेंगे. दोनों पक्षों ने सहमति जताई है कि वे उम्मीदवारों के चयन की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपस में तालमेल और सहयोग बनाए रखेंगे, ताकि ऐसे उम्मीदवार चुने जा सकें जो दोनों को स्वीकार्य हों.

कांग्रेस और JKNC के बीच कोई गठबंधन नहीं

इस बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पष्ट किया है कि कारगिल में फिलहाल इंडियन नेशनल कांग्रेस और JKNC के बीच कोई गठबंधन नहीं है. दोनों के बीच पिछला औपचारिक गठबंधन केवल LAHDC (लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद) के पिछले कार्यकाल तक ही सीमित था, जो अब समाप्त हो चुका है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत मीर ने बताया, "JKNC और JUIAK मिलकर कारगिल नगर समिति के सभी 17 वार्डों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेंगे. उम्मीदवारों की सिफारिश इस धार्मिक संस्था द्वारा की जाएगी, लेकिन वे आधिकारिक तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर और पार्टी के जनादेश के तहत चुनाव लड़ेंगे."

21 अक्टूबर 2026 को 5वीं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) कारगिल के भंग होने के बाद, पार्टी ने पुष्टि की है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उसका पिछला गठबंधन (जो चुनाव के बाद हुआ था) अब खत्म हो गया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस इन नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस से अलग होकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है.

लद्दाख में अलग चुनाव लड़ेगी JKNC

पार्टी के आधिकारिक चुनावी जनादेश (mandate) को तुरंत जारी करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर को अस्थायी रूप से महासचिव के प्रोटोकॉल का पालन करते रहने का निर्देश दिया है.

स्थानीय निकाय के ये आगामी चुनाव लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार होंगे, जिसके तहत नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2026 है. लेह और कारगिल नगर समितियों के लिए मतदान 21 नवंबर को होगा और पूरी चुनाव प्रक्रिया 30 नवंबर 2026 तक संपन्न हो जाएगी.