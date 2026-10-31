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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरElephant Attack: खेत में घुस जाए हाथी तो क्या करें, कैसे उसे भगाएं?

Elephant Attack: खेत में घुस जाए हाथी तो क्या करें, कैसे उसे भगाएं?

Crop Damage: जंगल के आसपास के इलाकों में खेती करने वाले किसानों के लिए हाथियों का खेत में घुसना बड़ी परेशानी है. ऐसे में यहां जानें हाथी दिखने पर क्या करें और फसल नुकसान का मुआवजा कैसे लें.

Written By : ईशा |  Updated at : 31 Oct 2026 01:26 PM (IST)
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Farmers Safety Tips: झारखंड के बोकारो में जंगली हाथियों के झुंड ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. यहां करीब 35 हाथियों के झुंड ने खेतों में घुसकर लगभग 10 एकड़ में लगी धान की फसल रौंद दी. हाथियों के आने से किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया. जंगल के आसपास खेती करने वाले किसानों के सामने ऐसी परेशानी अक्सर आती है. 

ऐसे में हाथी खेत में घुस जाए तो फसल बचाने की चिंता में कई लोग उसे खुद भगाने पहुंच जाते हैं. लेकिन ऐसा करना जानलेवा हो सकता है. हाथी ताकतवर जंगली जानवर है और डरने या गुस्सा होने पर हमला भी कर सकता है. ऐसे में किसान क्या करें और अपनी सुरक्षा कैसे करें?

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हाथी खेत में घुस जाए तो सबसे पहले क्या करें?

  • अगर खेत में हाथियों का झुंड दिखाई दे, तो सबसे पहले उससे दूरी बना लें. 
  • हाथियों के पास जाने, उन्हें घेरने या उनके रास्ते में खड़े होने की कोशिश बिल्कुल न करें. 
  • खेत में काम कर रहे दूसरे लोगों और आसपास के ग्रामीणों को भी इसकी जानकारी दें. 
  • बच्चों और बुजुर्गों को उस जगह से दूर रखें. 

अगर हाथी घर या गांव के पास पहुंच गए हैं, तो सुरक्षित जगह पर रहें और वन विभाग को तुरंत सूचना दें. 

हाथियों को भगाने के लिए ये गलतियां न करें

कई बार किसान फसल बचाने के लिए हाथियों पर पत्थर फेंकते हैं, पटाखे जलाते हैं या तेज आवाज करके उन्हें डराने की कोशिश करते हैं. लेकिन ऐसा करने से हाथी भड़क सकते हैं और हमला कर सकते हैं. उनके पास जाकर फोटो या वीडियो बनाना भी खतरनाक है. खासकर अगर झुंड में छोटे बच्चे हों, तो मादा हाथी ज्यादा सतर्क हो सकती है. इसलिए हाथियों को खुद भगाने या उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें. 

हाथी दिखने पर तुरंत वन विभाग को दें सूचना

अगर हाथियों का झुंड खेत या गांव में आ जाए, तो नजदीकी वन विभाग कार्यालय, वनरक्षक या रेंज अधिकारी को इसकी जानकारी दें. उन्हें बताएं कि, हाथी किस जगह हैं, उनकी संख्या कितनी है और वे किस दिशा में जा रहे हैं. वन विभाग की टीम हाथियों की गतिविधि पर नजर रखकर उन्हें सुरक्षित तरीके से आबादी वाले इलाके से दूर ले जाने का काम करती है. बोकारो के वन विभाग में भी हाथियों की आवाजाही पर नजर रखने और ऐसे मामलों में मदद के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी QRT काम करती है.
Elephant Attack: खेत में घुस जाए हाथी तो क्या करें, कैसे उसे भगाएं?

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हाथियों से फसल बचाने के लिए क्या करें?

जिन गांवों में हाथियों का आना-जाना लगा रहता है, वहां किसानों को पहले से सतर्क रहना चाहिए. गांव के लोगों के बीच हाथियों की जानकारी साझा करने के लिए समूह बनाया जा सकता है. शाम और रात के समय खेतों में अकेले जाने से बचें. हाथियों की आवाजाही की सूचना मिलते ही वन विभाग की सलाह मानें. खेतों के आसपास अवैध बिजली के तार या करंट वाले बाड़ लगाने से बचें, क्योंकि इससे इंसानों और हाथियों दोनों की जान जा सकती है.

फसल बर्बाद हो जाए तो मुआवजे के लिए करें संपर्क

  • अगर हाथियों ने धान या दूसरी फसल को नुकसान पहुंचाया है, तो इसकी जानकारी जल्द वन विभाग को दें. 
  • खेत में हुए नुकसान की तस्वीरें लें, लेकिन ऐसा केवल सुरक्षित दूरी से करें. 
  • अधिकारियों से फसल नुकसान का जायजा लेने और मुआवजे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगें. 
  • वन विभाग के मुताबिक, हाथियों से हुए नुकसान पर नियमों के अनुसार प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाता है. 

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About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 31 Oct 2026 01:26 PM (IST)
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