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Dairy Farming: डेयरी से करनी है अच्छी कमाई? गाय-भैंस की इन 4 नस्लों पर लगाएं दांव
Best Cow Breeds: अगर आप भी डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी नस्ल का चुनाव करना है. ऐसे में यहां जानें ऐसी ही 4 खास नस्लों के बारे में और इसने से कमाई का पूरा हिसाब.
Best Cow Breeds: गांव में गाय-भैंस पालकर कमाई करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पशु खरीदें? तो यह खबर आपके काम आ सकती है. दरअसल, कुछ गायों की नस्लें ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती हैं, तो कुछ कम बजट में पशुपालन शुरू करने वालों के लिए अच्छा विकल्प हो सकती हैं. वहीं, कुछ भैंसों के दूध में ज्यादा फैट होने के कारण बाजार में अच्छा भाव भी मिल सकता है. ऐसे में अगर आप डेयरी का कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो पशु खरीदने से पहले उसकी कीमत, दूध देने की क्षमता और देखभाल का खर्च जरूर जान लें. आइए जानते हैं ऐसी 4 खास नस्लों के बारे में, जो पशुपालकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 05:52 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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