मान लीजिए कोई गाय रोजाना 10 लीटर दूध देती है और दूध 50 रुपये लीटर बिकता है, तो एक दिन की बिक्री 500 रुपये होगी. इस हिसाब से 30 दिनों में 15 हजार रुपये की बिक्री हो सकती है. हालांकि, इसमें चारा, दाना, इलाज और दूसरे खर्च शामिल नहीं हैं. साथ ही गाय पूरे साल एक जैसा दूध नहीं देती. इसलिए पशुपालन से असली मुनाफा निकालने के लिए सभी खर्चों का हिसाब रखना जरूरी है.