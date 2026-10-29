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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरDairy Farming: डेयरी से करनी है अच्छी कमाई? गाय-भैंस की इन 4 नस्लों पर लगाएं दांव

Dairy Farming: डेयरी से करनी है अच्छी कमाई? गाय-भैंस की इन 4 नस्लों पर लगाएं दांव

Best Cow Breeds: अगर आप भी डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी नस्ल का चुनाव करना है. ऐसे में यहां जानें ऐसी ही 4 खास नस्लों के बारे में और इसने से कमाई का पूरा हिसाब.

Written By : ईशा  | Updated at : 29 Oct 2026 05:52 PM (IST)
Best Cow Breeds: अगर आप भी डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी नस्ल का चुनाव करना है. ऐसे में यहां जानें ऐसी ही 4 खास नस्लों के बारे में और इसने से कमाई का पूरा हिसाब.

Best Cow Breeds: गांव में गाय-भैंस पालकर कमाई करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पशु खरीदें? तो यह खबर आपके काम आ सकती है. दरअसल, कुछ गायों की नस्लें ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती हैं, तो कुछ कम बजट में पशुपालन शुरू करने वालों के लिए अच्छा विकल्प हो सकती हैं. वहीं, कुछ भैंसों के दूध में ज्यादा फैट होने के कारण बाजार में अच्छा भाव भी मिल सकता है. ऐसे में अगर आप डेयरी का कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो पशु खरीदने से पहले उसकी कीमत, दूध देने की क्षमता और देखभाल का खर्च जरूर जान लें. आइए जानते हैं ऐसी 4 खास नस्लों के बारे में, जो पशुपालकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं.

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साहीवाल देश की अच्छी दूध देने वाली देसी गायों में शामिल है. सही खानपान और देखभाल मिलने पर यह रोजाना करीब 8 से 12 लीटर दूध दे सकती है. इसकी कीमत लगभग 60 हजार से 1 लाख 20 हजार रुपये तक हो सकती है. हालांकि, दूध की मात्रा गाय की उम्र और सेहत पर निर्भर करती है.
साहीवाल देश की अच्छी दूध देने वाली देसी गायों में शामिल है. सही खानपान और देखभाल मिलने पर यह रोजाना करीब 8 से 12 लीटर दूध दे सकती है. इसकी कीमत लगभग 60 हजार से 1 लाख 20 हजार रुपये तक हो सकती है. हालांकि, दूध की मात्रा गाय की उम्र और सेहत पर निर्भर करती है.
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गुजरात की गिर गाय भी दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है. अच्छी देखभाल करने पर इससे रोजाना करीब 8 से 12 लीटर दूध मिल सकता है. बाजार में इसकी कीमत लगभग 70 हजार से 1 लाख 50 हजार रुपये तक हो सकती है. खरीदने से पहले गाय का दूध निकलवाकर उसकी क्षमता जरूर जांच लें.
गुजरात की गिर गाय भी दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है. अच्छी देखभाल करने पर इससे रोजाना करीब 8 से 12 लीटर दूध मिल सकता है. बाजार में इसकी कीमत लगभग 70 हजार से 1 लाख 50 हजार रुपये तक हो सकती है. खरीदने से पहले गाय का दूध निकलवाकर उसकी क्षमता जरूर जांच लें.
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अगर आप कम बजट में पशुपालन शुरू करना चाहते हैं, तो केनकथा गाय भी एक विकल्प हो सकती है. इससे रोजाना करीब 2 से 5 लीटर दूध मिलने का अनुमान है. इसकी कीमत लगभग 15 हजार से 40 हजार रुपये तक हो सकती है. हालांकि, इसका दूध उत्पादन साहीवाल और गिर के मुकाबले कम होता है.
अगर आप कम बजट में पशुपालन शुरू करना चाहते हैं, तो केनकथा गाय भी एक विकल्प हो सकती है. इससे रोजाना करीब 2 से 5 लीटर दूध मिलने का अनुमान है. इसकी कीमत लगभग 15 हजार से 40 हजार रुपये तक हो सकती है. हालांकि, इसका दूध उत्पादन साहीवाल और गिर के मुकाबले कम होता है.
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भदावरी भैंस अपने अधिक फैट वाले दूध के लिए जानी जाती है. इससे रोजाना करीब 4 से 8 लीटर दूध मिल सकता है. इसकी कीमत लगभग 50 हजार से 1 लाख 20 हजार रुपये तक हो सकती है. जिन इलाकों में ज्यादा फैट वाले दूध का अच्छा भाव मिलता है, वहां यह पशुपालकों के लिए फायदेमंद विकल्प हो सकती है.
भदावरी भैंस अपने अधिक फैट वाले दूध के लिए जानी जाती है. इससे रोजाना करीब 4 से 8 लीटर दूध मिल सकता है. इसकी कीमत लगभग 50 हजार से 1 लाख 20 हजार रुपये तक हो सकती है. जिन इलाकों में ज्यादा फैट वाले दूध का अच्छा भाव मिलता है, वहां यह पशुपालकों के लिए फायदेमंद विकल्प हो सकती है.
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गाय या भैंस खरीदते समय केवल उसकी नस्ल देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. पशु की उम्र, सेहत, टीकाकरण और दूध देने का पिछला रिकॉर्ड जरूर जांचें. बेहतर होगा कि खरीदने से पहले पशु का दूध निकलवाकर देखें और किसी पशु चिकित्सक से उसकी जांच कराएं.
गाय या भैंस खरीदते समय केवल उसकी नस्ल देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. पशु की उम्र, सेहत, टीकाकरण और दूध देने का पिछला रिकॉर्ड जरूर जांचें. बेहतर होगा कि खरीदने से पहले पशु का दूध निकलवाकर देखें और किसी पशु चिकित्सक से उसकी जांच कराएं.
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मान लीजिए कोई गाय रोजाना 10 लीटर दूध देती है और दूध 50 रुपये लीटर बिकता है, तो एक दिन की बिक्री 500 रुपये होगी. इस हिसाब से 30 दिनों में 15 हजार रुपये की बिक्री हो सकती है. हालांकि, इसमें चारा, दाना, इलाज और दूसरे खर्च शामिल नहीं हैं. साथ ही गाय पूरे साल एक जैसा दूध नहीं देती. इसलिए पशुपालन से असली मुनाफा निकालने के लिए सभी खर्चों का हिसाब रखना जरूरी है.
मान लीजिए कोई गाय रोजाना 10 लीटर दूध देती है और दूध 50 रुपये लीटर बिकता है, तो एक दिन की बिक्री 500 रुपये होगी. इस हिसाब से 30 दिनों में 15 हजार रुपये की बिक्री हो सकती है. हालांकि, इसमें चारा, दाना, इलाज और दूसरे खर्च शामिल नहीं हैं. साथ ही गाय पूरे साल एक जैसा दूध नहीं देती. इसलिए पशुपालन से असली मुनाफा निकालने के लिए सभी खर्चों का हिसाब रखना जरूरी है.
Published at : 29 Oct 2026 05:52 PM (IST)
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