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Mushroom Farming: कम जगह में उगाएं बटन मशरूम, 200 रुपये किलो तक मिलेगा भाव!
Mushroom Ki Kheti: बटन मशरूम की खेती से किसान कम समय में अचिछा मुनाफा कमा सकते हैं. कम जगह में भी इसकी खेती आराम से की जा सकती है. बाजार में इसका भाव 200 रुपये किलो तक मिल सकता है.
Button Mushroom Farming: अगर आप खेती से कम समय में अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो बटन मशरूम की खेती आपके लिए बढ़िया विकल्प हो सकती है. इसे उगाने के लिए बड़े खेत की जरूरत नहीं पड़ती. आप एक कमरे में भी इसकी खेती शुरू कर सकते हैं. बाजार में बटन मशरूम की अच्छी मांग रहती है और इसका भाव 200 रुपये किलो तक मिल सकता है. सही तरीके से खेती करने पर एक बैग से 2 से ढाई किलो तक मशरूम मिल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं बटन मशरूम की खेती का सही समय, तरीका और इससे होने वाली कमाई का हिसाब.
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Published at : 28 Oct 2026 06:34 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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