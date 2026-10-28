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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरMushroom Farming: कम जगह में उगाएं बटन मशरूम, 200 रुपये किलो तक मिलेगा भाव!

Mushroom Farming: कम जगह में उगाएं बटन मशरूम, 200 रुपये किलो तक मिलेगा भाव!

Mushroom Ki Kheti: बटन मशरूम की खेती से किसान कम समय में अचिछा मुनाफा कमा सकते हैं. कम जगह में भी इसकी खेती आराम से की जा सकती है. बाजार में इसका भाव 200 रुपये किलो तक मिल सकता है.

Written By : ईशा  | Updated at : 28 Oct 2026 06:34 PM (IST)
Mushroom Ki Kheti: बटन मशरूम की खेती से किसान कम समय में अचिछा मुनाफा कमा सकते हैं. कम जगह में भी इसकी खेती आराम से की जा सकती है. बाजार में इसका भाव 200 रुपये किलो तक मिल सकता है.

Button Mushroom Farming: अगर आप खेती से कम समय में अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो बटन मशरूम की खेती आपके लिए बढ़िया विकल्प हो सकती है. इसे उगाने के लिए बड़े खेत की जरूरत नहीं पड़ती. आप एक कमरे में भी इसकी खेती शुरू कर सकते हैं. बाजार में बटन मशरूम की अच्छी मांग रहती है और इसका भाव 200 रुपये किलो तक मिल सकता है. सही तरीके से खेती करने पर एक बैग से 2 से ढाई किलो तक मशरूम मिल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं बटन मशरूम की खेती का सही समय, तरीका और इससे होने वाली कमाई का हिसाब.

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कम समय में अच्छी कमाई का मौका: बटन मशरूम की खेती किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन सकती है. किसान कम जगह में भी इसकी खेती शुरू कर सकते हैं और सही देखभाल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं.
कम समय में अच्छी कमाई का मौका: बटन मशरूम की खेती किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन सकती है. किसान कम जगह में भी इसकी खेती शुरू कर सकते हैं और सही देखभाल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं.
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अक्टूबर से फरवरी तक खेती का अच्छा समय: बटन मशरूम उगाने के लिए अक्टूबर से फरवरी के आखिर तक का मौसम अच्छा माना जाता है. सही तापमान और देखभाल मिलने पर किसान एक सीजन में दो बार फसल भी ले सकते हैं.
अक्टूबर से फरवरी तक खेती का अच्छा समय: बटन मशरूम उगाने के लिए अक्टूबर से फरवरी के आखिर तक का मौसम अच्छा माना जाता है. सही तापमान और देखभाल मिलने पर किसान एक सीजन में दो बार फसल भी ले सकते हैं.
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एक बैग से मिल सकता है ढाई किलो मशरूम: एक बैग से औसतन 2 से 2.5 किलो तक बटन मशरूम मिल सकता है. अच्छी देखभाल करने पर करीब एक महीने में मशरूम निकलना शुरू हो जाता है.
एक बैग से मिल सकता है ढाई किलो मशरूम: एक बैग से औसतन 2 से 2.5 किलो तक बटन मशरूम मिल सकता है. अच्छी देखभाल करने पर करीब एक महीने में मशरूम निकलना शुरू हो जाता है.
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गेहूं के भूसे से तैयार होती है फसल: बटन मशरूम उगाने के लिए सबसे पहले गेहूं के भूसे से खास खाद तैयार की जाती है. इसके बाद उसमें मशरूम का बीज यानी स्पॉन डाला जाता है. तैयार बैग को सीधी धूप से दूर रखा जाता है.
गेहूं के भूसे से तैयार होती है फसल: बटन मशरूम उगाने के लिए सबसे पहले गेहूं के भूसे से खास खाद तैयार की जाती है. इसके बाद उसमें मशरूम का बीज यानी स्पॉन डाला जाता है. तैयार बैग को सीधी धूप से दूर रखा जाता है.
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तापमान और सफाई का रखें खास ध्यान: बटन मशरूम की खेती के लिए कमरे में सही तापमान और नमी बनाए रखना जरूरी है. इसके अलावा साफ-सफाई का भी ध्यान रखें, क्योंकि गंदगी और गलत देखभाल से फसल खराब हो सकती है.
तापमान और सफाई का रखें खास ध्यान: बटन मशरूम की खेती के लिए कमरे में सही तापमान और नमी बनाए रखना जरूरी है. इसके अलावा साफ-सफाई का भी ध्यान रखें, क्योंकि गंदगी और गलत देखभाल से फसल खराब हो सकती है.
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200 रुपये किलो तक मिल रहा भाव: बाजार में बटन मशरूम करीब 200 रुपये किलो तक बिक सकता है. इस हिसाब से 2.5 किलो मशरूम की बिक्री से 500 रुपये मिल सकते हैं. हालांकि, इसमें खेती का खर्च शामिल नहीं है और बाजार के हिसाब से भाव बदल सकता है.
200 रुपये किलो तक मिल रहा भाव: बाजार में बटन मशरूम करीब 200 रुपये किलो तक बिक सकता है. इस हिसाब से 2.5 किलो मशरूम की बिक्री से 500 रुपये मिल सकते हैं. हालांकि, इसमें खेती का खर्च शामिल नहीं है और बाजार के हिसाब से भाव बदल सकता है.
Published at : 28 Oct 2026 06:34 PM (IST)
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