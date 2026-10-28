200 रुपये किलो तक मिल रहा भाव: बाजार में बटन मशरूम करीब 200 रुपये किलो तक बिक सकता है. इस हिसाब से 2.5 किलो मशरूम की बिक्री से 500 रुपये मिल सकते हैं. हालांकि, इसमें खेती का खर्च शामिल नहीं है और बाजार के हिसाब से भाव बदल सकता है.