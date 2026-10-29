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Rural Business: गोबर से होगी 20 हजार रुपये की बिक्री! जानें कैसे तैयार होती है केंचुआ खाद
Rural Business: अगर आप भी खेती के साथ अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं तो केंचुआ खाद का बिजनेस आपके लिए बेस्ट हो सकत है. आप गोबर और केंचुओं की मदद से कम खर्च में खाद तैयार कर सकते हैं
Vermicompost Farming: खेती में अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान हर साल खाद पर हजारों रुपये खर्च करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, खेत में इस्तेमाल होने वाला गोबर और कुछ केंचुए किसानों के लिए कमाई का जरिया भी बन सकते हैं? जी हां, केंचुओं की मदद से तैयार होने वाली जैविक खाद यानी वर्मीकंपोस्ट की बाजार में अच्छी मांग है. खास बात यह है कि, इसे किसान कम जगह और कम खर्च में तैयार कर सकते हैं. इससे न सिर्फ मिट्टी की सेहत सुधारने में मदद मिलती है, बल्कि खाद बेचकर अतिरिक्त कमाई भी की जा सकती है.
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Published at : 29 Oct 2026 03:06 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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