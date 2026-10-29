खेती के साथ खाद का कारोबार: किसान अपने खेत में इस्तेमाल के लिए केंचुआ खाद बना सकते हैं. जरूरत से ज्यादा खाद तैयार होने पर उसे दूसरे किसानों या नर्सरी वालों को भी बेच सकते हैं. इससे खेती में खाद खरीदने का खर्च कम हो सकता है और अतिरिक्त आमदनी का रास्ता भी खुल सकता है. हालांकि, बिक्री शुरू करने से पहले स्थानीय मांग और बाजार भाव जरूर पता कर लें.