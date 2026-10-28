महिंद्रा जीवो 225 DI 4WD: यह 20 एचपी का ट्रैक्टर है. इसकी कीमत करीब 4.63 लाख से 4.78 लाख रुपये है. इसमें चारों पहियों को पावर मिलती है, जिससे कुछ मुश्किल खेतों और बागवानी के कामों में मदद मिल सकती है. हालांकि, राज्य, टैक्स और डीलर के हिसाब से कीमत बदल सकती है. खरीदने से पहले अपने नजदीकी शोरूम से ऑन-रोड कीमत और दिवाली ऑफर जरूर पूछें.