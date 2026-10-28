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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरDiwali 2026: इस दीवाली घर लाएं ये सस्ते ट्रैक्टर, कम कीमत में मिलेगी जबरदस्त पावर

Diwali 2026: इस दीवाली घर लाएं ये सस्ते ट्रैक्टर, कम कीमत में मिलेगी जबरदस्त पावर

Diwali Shopping 2026: इस दिवाली अगर आप कम बजट में दमदार ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं, तो बाजार में बहुत से ऑप्शन हैं. महिंद्रा और आयशर के कुछ ट्रैक्टर कम कीमत में खेती के काम आसान बना सकते हैं.

Written By : ईशा  | Updated at : 28 Oct 2026 05:07 PM (IST)
Diwali Shopping 2026: इस दिवाली अगर आप कम बजट में दमदार ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं, तो बाजार में बहुत से ऑप्शन हैं. महिंद्रा और आयशर के कुछ ट्रैक्टर कम कीमत में खेती के काम आसान बना सकते हैं.

Diwali 2026: दिवाली के मौके पर अगर आप खेती के लिए नया ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं, तो कम बजट में भी कई अच्छे विकल्प मिल सकते हैं. बाजार में कुछ ऐसे ट्रैक्टर मौजूद हैं, जो छोटे खेतों में जुताई, बुवाई और सामान ढोने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं 6 ऐसे ट्रैक्टरों के बारे में, जिनकी कीमत और खूबियां किसानों के काम आ सकती हैं.

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आयशर 241: यह 25 एचपी का ट्रैक्टर है. इसकी कीमत करीब 3.60 लाख से 3.90 लाख रुपये बताई गई है. कम बजट में थोड़ी ज्यादा पावर चाहने वाले किसान इस मॉडल पर विचार कर सकते हैं.
आयशर 241: यह 25 एचपी का ट्रैक्टर है. इसकी कीमत करीब 3.60 लाख से 3.90 लाख रुपये बताई गई है. कम बजट में थोड़ी ज्यादा पावर चाहने वाले किसान इस मॉडल पर विचार कर सकते हैं.
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आयशर 242: यह ट्रैक्टर 25 एचपी की पावर के साथ आता है. इसकी कीमत लगभग 4.43 लाख से 4.78 लाख रुपये है. खेत की जुताई, बुवाई और दूसरे कृषि कार्यों के लिए यह एक विकल्प हो सकता है.
आयशर 242: यह ट्रैक्टर 25 एचपी की पावर के साथ आता है. इसकी कीमत लगभग 4.43 लाख से 4.78 लाख रुपये है. खेत की जुताई, बुवाई और दूसरे कृषि कार्यों के लिए यह एक विकल्प हो सकता है.
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महिंद्रा जीवो 225 DI 4WD: यह 20 एचपी का ट्रैक्टर है. इसकी कीमत करीब 4.63 लाख से 4.78 लाख रुपये है. इसमें चारों पहियों को पावर मिलती है, जिससे कुछ मुश्किल खेतों और बागवानी के कामों में मदद मिल सकती है. हालांकि, राज्य, टैक्स और डीलर के हिसाब से कीमत बदल सकती है. खरीदने से पहले अपने नजदीकी शोरूम से ऑन-रोड कीमत और दिवाली ऑफर जरूर पूछें.
महिंद्रा जीवो 225 DI 4WD: यह 20 एचपी का ट्रैक्टर है. इसकी कीमत करीब 4.63 लाख से 4.78 लाख रुपये है. इसमें चारों पहियों को पावर मिलती है, जिससे कुछ मुश्किल खेतों और बागवानी के कामों में मदद मिल सकती है. हालांकि, राज्य, टैक्स और डीलर के हिसाब से कीमत बदल सकती है. खरीदने से पहले अपने नजदीकी शोरूम से ऑन-रोड कीमत और दिवाली ऑफर जरूर पूछें.
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महिंद्रा युवराज 215 NXT: यह 15 एचपी का मिनी ट्रैक्टर है. इसकी कीमत करीब 3.10 लाख से 3.29 लाख रुपये है. छोटे खेतों में जुताई, बुवाई और हल्के कृषि यंत्र चलाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है.
महिंद्रा युवराज 215 NXT: यह 15 एचपी का मिनी ट्रैक्टर है. इसकी कीमत करीब 3.10 लाख से 3.29 लाख रुपये है. छोटे खेतों में जुताई, बुवाई और हल्के कृषि यंत्र चलाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है.
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स्वराज 717: यह ट्रैक्टर 15 एचपी की पावर देता है. इसकी कीमत लगभग 3.19 लाख से 3.29 लाख रुपये है. छोटे किसानों के लिए खेत तैयार करने और खेती के रोजमर्रा के कामों में यह मददगार हो सकता है.
स्वराज 717: यह ट्रैक्टर 15 एचपी की पावर देता है. इसकी कीमत लगभग 3.19 लाख से 3.29 लाख रुपये है. छोटे किसानों के लिए खेत तैयार करने और खेती के रोजमर्रा के कामों में यह मददगार हो सकता है.
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स्वराज कोड: यह 11.1 एचपी का छोटा ट्रैक्टर है. इसकी कीमत करीब 2.44 लाख से 2.49 लाख रुपये है. सब्जियों की खेती, बागवानी और छोटे खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए यह उपयोगी हो सकता है.
स्वराज कोड: यह 11.1 एचपी का छोटा ट्रैक्टर है. इसकी कीमत करीब 2.44 लाख से 2.49 लाख रुपये है. सब्जियों की खेती, बागवानी और छोटे खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए यह उपयोगी हो सकता है.
Published at : 28 Oct 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE Diwali 2026

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