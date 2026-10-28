एक्सप्लोरर
Diwali 2026: इस दीवाली घर लाएं ये सस्ते ट्रैक्टर, कम कीमत में मिलेगी जबरदस्त पावर
Diwali Shopping 2026: इस दिवाली अगर आप कम बजट में दमदार ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं, तो बाजार में बहुत से ऑप्शन हैं. महिंद्रा और आयशर के कुछ ट्रैक्टर कम कीमत में खेती के काम आसान बना सकते हैं.
Diwali 2026: दिवाली के मौके पर अगर आप खेती के लिए नया ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं, तो कम बजट में भी कई अच्छे विकल्प मिल सकते हैं. बाजार में कुछ ऐसे ट्रैक्टर मौजूद हैं, जो छोटे खेतों में जुताई, बुवाई और सामान ढोने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं 6 ऐसे ट्रैक्टरों के बारे में, जिनकी कीमत और खूबियां किसानों के काम आ सकती हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 28 Oct 2026 04:50 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE Diwali 2026
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
पीएम किसान की 24वीं किस्त से 10 लाख किसान बाहर! कहीं आपका नाम तो नहीं?
एग्रीकल्चर
देश में कितना बड़ा है कृषि यंत्रों का कारोबार, हर साल कितनी होती है इससे कमाई?
एग्रीकल्चर
क्या खाली ट्रैक्टर का भी नहीं लगता टोल, क्या हैं किसानों के लिए नियम?
एग्रीकल्चर
अपने फार्म हाउस पर कैसे करें नागपुर के संतरे की खेती? ऐसे बरसेगा पैसा
Advertisement
एबीपी न्यूज़
Opinion