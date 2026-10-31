बीज खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान: किसान सिर्फ बीजों की बनावट देखकर किस्म का चुनाव न करें. बीज के पैकेट पर दी गई जानकारी, उसकी गुणवत्ता, अंकुरण क्षमता और उत्पादन से जुड़ी जानकारी जरूर देखें. साथ ही, अपने इलाके की जलवायु के अनुकूल किस्म ही चुनें.