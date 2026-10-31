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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरSpinach Farming: कांटे वाली या गोल बीज वाली, सर्दियों में कौन सी पालक उगाएं किसान?

Spinach Farming: कांटे वाली या गोल बीज वाली, सर्दियों में कौन सी पालक उगाएं किसान?

Palak Ki Kheti: सर्दियों में पालक की खेती किसानों के लिए अच्छी कमाई का अच्छा जरिया बन सकती है. लेकिन बीज खरीदते समय कांटे वाली और गोल बीज वाली पालक में से किसे चुनें? यहां जानें दोनों में अंतर.

Written By : ईशा  | Updated at : 31 Oct 2026 04:53 PM (IST)
Palak Ki Kheti: सर्दियों में पालक की खेती किसानों के लिए अच्छी कमाई का अच्छा जरिया बन सकती है. लेकिन बीज खरीदते समय कांटे वाली और गोल बीज वाली पालक में से किसे चुनें? यहां जानें दोनों में अंतर.

Spinach Farming: सर्दियों के मौसम में पालक की डिमांड काफी बढ़ जाती है. इस वजह से बाजार में इसकी अच्छी बिक्री भी होती है. ऐसे में अगर आप भी पालक की खेती करने की सोच रहे हैं, तो बीज खरीदने से पहले एक बात जरूर जान लें. बाजार में कांटे वाली और गोल बीज वाली, दो तरह की पालक मिलती हैं. लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है और किसकी खेती से ज्यादा पैदावार मिल सकती है? आइए जानते हैं दोनों किस्मों की खासियत.

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पालक के बीजों की बनावट में अंतर: बाजार में पालक के बीज मुख्य रूप से दो तरह के मिलते हैं. कांटे वाली पालक के बीजों पर छोटे-छोटे कांटे होते हैं, जबकि सामान्य या गोल बीज वाली पालक के बीज चिकने और गोल दिखाई देते हैं.
पालक के बीजों की बनावट में अंतर: बाजार में पालक के बीज मुख्य रूप से दो तरह के मिलते हैं. कांटे वाली पालक के बीजों पर छोटे-छोटे कांटे होते हैं, जबकि सामान्य या गोल बीज वाली पालक के बीज चिकने और गोल दिखाई देते हैं.
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पत्तियों की बनावट भी हो सकती है अलग: पालक की कुछ किस्मों में पत्तियां चौड़ी और सपाट होती हैं, जबकि कुछ में पत्तियों पर हल्की झुर्रियां दिखाई देती हैं. हालांकि, पत्तियों का आकार सिर्फ बीजों पर कांटे होने या न होने से तय नहीं होता.
पत्तियों की बनावट भी हो सकती है अलग: पालक की कुछ किस्मों में पत्तियां चौड़ी और सपाट होती हैं, जबकि कुछ में पत्तियों पर हल्की झुर्रियां दिखाई देती हैं. हालांकि, पत्तियों का आकार सिर्फ बीजों पर कांटे होने या न होने से तय नहीं होता.
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ठंड के मौसम में बढ़ती है पालक की मांग: पालक ठंड के मौसम की फसल है. सर्दियों में बाजार में इसकी मांग और खपत बढ़ जाती है. ऐसे में किसान अपने इलाके के मौसम के हिसाब से सही किस्म चुनकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं.
ठंड के मौसम में बढ़ती है पालक की मांग: पालक ठंड के मौसम की फसल है. सर्दियों में बाजार में इसकी मांग और खपत बढ़ जाती है. ऐसे में किसान अपने इलाके के मौसम के हिसाब से सही किस्म चुनकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं.
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गोल बीज वाली पालक में मिल सकती है ज्यादा पैदावार: गोल बीज वाली पालक की पैदावार कांटे वाली पालक से ज्यादा हो सकती है. यह दोबारा कटाई के लिए भी जल्दी तैयार हो जाती है, जिससे किसानों को बार-बार पत्तियां काटने का मौका मिलता है.
गोल बीज वाली पालक में मिल सकती है ज्यादा पैदावार: गोल बीज वाली पालक की पैदावार कांटे वाली पालक से ज्यादा हो सकती है. यह दोबारा कटाई के लिए भी जल्दी तैयार हो जाती है, जिससे किसानों को बार-बार पत्तियां काटने का मौका मिलता है.
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बीज खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान: किसान सिर्फ बीजों की बनावट देखकर किस्म का चुनाव न करें. बीज के पैकेट पर दी गई जानकारी, उसकी गुणवत्ता, अंकुरण क्षमता और उत्पादन से जुड़ी जानकारी जरूर देखें. साथ ही, अपने इलाके की जलवायु के अनुकूल किस्म ही चुनें.
बीज खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान: किसान सिर्फ बीजों की बनावट देखकर किस्म का चुनाव न करें. बीज के पैकेट पर दी गई जानकारी, उसकी गुणवत्ता, अंकुरण क्षमता और उत्पादन से जुड़ी जानकारी जरूर देखें. साथ ही, अपने इलाके की जलवायु के अनुकूल किस्म ही चुनें.
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स्वाद और पोषण में दोनों हैं फायदेमंद: कांटे वाली और गोल बीज वाली, दोनों तरह की पालक सेहत के लिए अच्छी हैं. इनमें आयरन, फोलेट और विटामिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इनकी मात्रा किस्म और खेती के तरीके के हिसाब से अलग हो सकती है.
स्वाद और पोषण में दोनों हैं फायदेमंद: कांटे वाली और गोल बीज वाली, दोनों तरह की पालक सेहत के लिए अच्छी हैं. इनमें आयरन, फोलेट और विटामिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इनकी मात्रा किस्म और खेती के तरीके के हिसाब से अलग हो सकती है.
Published at : 31 Oct 2026 04:53 PM (IST)
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