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Spinach Farming: कांटे वाली या गोल बीज वाली, सर्दियों में कौन सी पालक उगाएं किसान?
Palak Ki Kheti: सर्दियों में पालक की खेती किसानों के लिए अच्छी कमाई का अच्छा जरिया बन सकती है. लेकिन बीज खरीदते समय कांटे वाली और गोल बीज वाली पालक में से किसे चुनें? यहां जानें दोनों में अंतर.
Spinach Farming: सर्दियों के मौसम में पालक की डिमांड काफी बढ़ जाती है. इस वजह से बाजार में इसकी अच्छी बिक्री भी होती है. ऐसे में अगर आप भी पालक की खेती करने की सोच रहे हैं, तो बीज खरीदने से पहले एक बात जरूर जान लें. बाजार में कांटे वाली और गोल बीज वाली, दो तरह की पालक मिलती हैं. लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है और किसकी खेती से ज्यादा पैदावार मिल सकती है? आइए जानते हैं दोनों किस्मों की खासियत.
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Published at : 31 Oct 2026 04:53 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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