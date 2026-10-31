नीतीश को CM पद से हटाना NDA को पड़ा भारी? आनंद मोहन ने संजय झा के खिलाफ खोला मोर्चा

बिहार में MLC चुनाव के नतीजों के बाद जनता दल यूनाइटेड (JDU) के भीतर बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर निशाना साधा है. उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि नीतीश कुमार की मेहनत से खड़ी हुई पार्टी को मौजूदा नेतृत्व बर्बाद कर रहा है. आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार को हटाने के फैसले को भी NDA के लिए नुकसानदेह बताया.

आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद JDU से सांसद हैं, जबकि उनके बेटे चेतन आनंद पार्टी के विधायक हैं. इसके बावजूद उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया.

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‘नीतीश के नाम पर मिला था जनता का मैंडेट’

आनंद मोहन ने कहा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था. जनता ने उनके नाम पर NDA को समर्थन दिया था. अब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के कारण लोग नाराज हैं. उनके मुताबिक, जनता चुनावों में NDA को हराकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है. उन्होंने आरा-बक्सर स्थानीय प्राधिकार MLC उपचुनाव और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि MLC चुनाव में भी NDA आठ में से पांच सीट हार गया.

‘नकली लीडर पार्टी को कर रहे बर्बाद’

आनंद मोहन ने JDU के खराब प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी चार में से सिर्फ एक MLC सीट जीत सकी. उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग और मेहनत से पार्टी खड़ी की थी, लेकिन मौजूदा नेतृत्व उनकी मेहनत पर पानी फेर रहा है. उन्होंने कहा कि राजपूत बहुल इलाकों में JDU ने एक ही जाति के दो उम्मीदवार उतारे. इससे पार्टी को नुकसान हुआ. आनंद मोहन ने कहा कि हार की जिम्मेदारी नेतृत्व को लेनी होगी. उन्होंने मौजूदा नेतृत्व को ‘नकली लीडर’ तक कह दिया.

तिरहुत और सारण में निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन

MLC चुनाव में तिरहुत स्नातक और सारण शिक्षक सीट पर JDU की हार को लेकर भी आनंद मोहन चर्चा में हैं. उन्होंने दोनों सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन किया था और दोनों उम्मीदवार जीत गए. उन्होंने कहा कि अगर JDU इन सीटों पर उनकी वजह से हारी है तो वे क्या कर सकते हैं?

अनंत सिंह के समर्थन में भी उतरे

आनंद मोहन ने मोकामा विधायक अनंत सिंह के पक्ष में भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह के साथ जो हो रहा है, वह गलत है. इससे JDU को और नुकसान होगा. उन्होंने याद दिलाया कि 2024 में नीतीश कुमार के NDA में लौटने के समय अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और उनके बेटे चेतन आनंद ने RJD के खिलाफ जाकर सरकार बनाने में मदद की थी. उन्होंने कहा कि उस समय दोनों विधायकों का समर्थन अहम था.

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