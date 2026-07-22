10 एकड़ सोयाबीन की खेती कर देगी मालमाल, सीधे फूड ऑयल कंपनियों को ऐसे बेचें अपना माल

Direct Sale Soybean To Companies: भारत में सोयाबीन तिलहन फसलों में एक अहम जगह रखता है, क्योंकि इससे खाने का तेल बनाया जाता है और इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है. यही वजह है कि किसान अब सोयाबीन की खेती को कमाई का एक अच्छा जरिया मान रहे हैं. साथ ही सरकार भी हर साल सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करती है, ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके. बता दें कि खरीफ सीजन 2026-27 के लिए सरकार ने पीले सोयाबीन का MSP बढ़ाकर 5,708 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले साल 5,328 रुपये प्रति क्विंटल था. यानी अगर कोई किसान 10 एकड़ में सोयाबीन की खेती करता है, तो सामान्य तौर पर एक एकड़ में करीब 8 से 10 क्विंटल तक उपज मिल सकती है, इस हिसाब से 10 एकड़ में अच्छी उपज होने पर किसान को अच्छी-खासी कमाई हो सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे मेंपूरी जानकारी.

सीधे कंपनियों को कैसे बेचें अपनी फसल

अक्सर किसान अपनी फसल मंडी में बिचौलियों के जरिए बेचते हैं, यानी किसान अपनी फसल सीधे कंपनी या ग्राहक को नहीं बेचता बल्कि वे इसको किसी और व्यक्ति को बेचता है जो बजारों में आम नागरिकों तक पोहचता है. यही वजह है कि उन्हें कमीशन के रूप में कुछ पैसों को नुकसान उठाना पड़ता है और सही दाम भी नहीं मिल पाता. ऐसे में अगर किसान अपनी सोयाबीन की फसल सीधे फूड ऑयल कंपनियों को बेचें, तो उन्हें मंडी में बेचने के मुताबिक बेहतर दाम मिलने की संभावना रहती है.

इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है किसान उत्पादक संगठन यानी FPO से जुड़ना. FPO किसानों का एक संगठित समूह होता है. इससे किसानों की सौदेबाजी की ताकत बढ़ती है और वे सीधे खरीदारों या कंपनियों से बातचीत कर पाते हैं. इसके अलावा किसान e-NAM पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कई राज्यों में सरकार किसानों को कंपनियों के साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का मौका भी देती है, जिससे बिचौलियों की जरूरत ही नहीं पड़ती और मुनाफा सीधे किसान की जेब में जाता है.

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किन बातों का रखें ध्यान

अगर किसान चाहते हैं कि उनकी सोयाबीन की फसल का सही दाम मिले और सीधे कंपनियों से जुड़ाव हो सके, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले किसान को अपने फसल की क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि कंपनियां साफ और अच्छी गुणवत्ता वाला माल ही खरीदना पसंद करती हैं. दूसरी अहम बात यह है कि किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या FPO से जानकारी लेकर यह पता करें कि उनके क्षेत्र में कौन-कौन सी कंपनियां सीधे किसानों से खरीदारी करती हैं. इसके अलावा फसल कटाई के बाद उसे सही तरीके से सुखाकर और साफ करके रखना चाहिए, ताकि बेचते वक्त दाम में कोई कटौती न हो.

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