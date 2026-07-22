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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरEel Fish Farming: पारंपरिक खेती से हटकर नया प्रयोग, बांस के केज में पालें ईल मछली, दोगुनी हो जाएगी कमाई

Eel Fish Farming: पारंपरिक खेती से हटकर नया प्रयोग, बांस के केज में पालें ईल मछली, दोगुनी हो जाएगी कमाई

Eel Fish Farming: चीन में किसान बांस और नायलॉन की जाली से बने तैरते पिंजरों में ईल मछली पालन कर रहे हैं. यह कम लागत और कम जगह में बेहतर मुनाफा देने वाला तरीका माना जा रहा है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 22 Jul 2026 01:30 PM (IST)
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Eel Fish Farming: आजकल किसान सिर्फ पारंपरिक खेती तक ही सीमित नहीं रह गए हैं. वे ऐसे नए तरीके अपना रहे हैं, जिनसे कम जगह और कम लागत में भी अच्छी कमाई हो सके. इसी कड़ी में चीन जैसे देश में किसान अब बांस और नायलॉन की जाली से बने तैरते हुए पिंजरे  में ईल मछली पालने लगे हैं. यह तरीका खासतौर पर तालाबों, नदियों या बहते पानी में अपनाया जाता है, जहां किसान बहुत कम निवेश में मछली पालन शुरू कर सकते हैं. बता दें कि चीन दुनिया में ईल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश में से एक माना जाता है. यही वजह है कि ईल मछली की मांग जापान और दूसरे देशों में लगातार बनी रहती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता रहता है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 

केज कल्चर के क्या हैं फायदे?

पारंपरिक तालाब में मछली पालने की तुलना में केज कल्चर के कई फायदे माने जाते हैं. सबसे पहला फायदा यह है कि इसमें बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह पिंजरा पानी की सतह पर तैरता रहता है और नदी, तालाब  के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है. इसके साथ ही दूसरा फायदा यह है कि इसमें खर्च भी पारंपरिक तरीकों की तुलना में काफी कम लगता है, क्योंकि बांस और जाली जैसी स्थानीय चीजों से ही पिंजरा तैयार हो जाता है. इसके अलावा, पिंजरे में मछलियां एक तय दायरे में रहती हैं, जिससे उन्हें खाना देना, उनकी सेहत पर नजर रखना और उन्हें बीमारियों से बचाना भी आसान हो जाता है. इसके अलावा पानी लगातार पिंजरे के अंदर-बाहर बहता रहता है, जिससे मछलियों को साफ और ताजा पानी मिलता रहता है और उनकी बढ़त भी तेज होती है. 

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किसानों को कैसे होगा फायदा?

ईल मछली की सबसे खास बात यह है कि इसकी मांग देश के साथ- साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी हमेशा बनी रहती है, खासकर जापान जैसे देशों में जहां इसे बहुत पसंद किया जाता है. यही वजह है कि इसकी अच्छी कीमत मिलने की संभावना रहती है, जिससे किसानों की कमाई बढ़ सकती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये कम जगह में ज्यादा उत्पादन और कम खर्च में बेहतर मुनाफा देती है. हालांकि, ईल मछली पालन में कुछ सावधानियां भी जरूरी होती हैं, जैसे पानी की गुणवत्ता का ध्यान रखना, समय पर सही खाना देना और मछलियों को बीमारियों से दूर रखना.  कुल मिलाकर, यह तरीका उन किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है जो कम जगह और सीमित संसाधनों में मछली पालन करते हैं और बैहतर मुनाफे कि तलास मे हैं. 

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Published at : 22 Jul 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Eel Fish Farming Modern Fish Farming
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