कैसे होती है लाल मूली की खेती, इसके लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत?

लाल मूली उगाने के लिए दोमट मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है. इसे उगाने के लिए भुरभरी मिट्टी और बेहतर जल निकासी वाली मिट्टी सही होती है. मिट्टी के ज्यादा कठोर होने से मूली के उगने में परेशानी होती है और उसका आकार भी टेढ़ा-मेढ़ा हो सकता है. वहीं मिट्टी में ज्यादा पानी होने और नम होने से मूली के सड़ने का खतरा रहता है. इसलिए लाल मूली की बुवाई से पहले मिट्टी की जांच करना जरूरी होता है.