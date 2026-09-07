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कैसे होती है लाल मूली की खेती, इसके लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत?
अगर आप कम समय में तैयार होने वाली फसल की तलाश कर रहे हैं तो लाल मूली आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है. जानें लाल मूली उगाने के लिए सही मिट्टी, मौसम और तापमान से जुड़ी पूरी जानकारी.
आजकल बाजार में सफेद मूली के साथ लाल मूली भी मिलने लगी है. यह दिखने में सुंदर होने के साथ ही स्वाद में सफेद मूली के मुकाबले थोड़ी तीखी होती है. इसमें कई तरह के पोषक तत्व भी होते हैं और कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं. लाल मूली की बाजार में मांग देखते हुए किसानों के लिए इसकी खेती करना फायदेमंद हो सकता है. लाल मूली कम समय में आसानी से तैयार होने वाली फसल है. ऐसे में आइए जानते हैं लाल मूली उगाने का तरीका.
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Published at : 07 Sep 2026 07:01 PM (IST)
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