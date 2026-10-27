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कितने की आती है महाकौशली गाय, एक दिन में कितना देती है दूध?

देश की 57वीं रजिस्टर्ड देसी नस्ल बनी महाकौशली गाय, जानिए शून्य बजट में पलने वाली इस खास गाभिन की बाजार में क्या है कीमत और दूध उत्पादन से लेकर इसकी खूबियों के बारे में

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 27 Oct 2026 07:19 PM (IST)
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मध्य प्रदेश की समृद्ध पशुधन विरासत को हाल ही में एक बड़ी राष्ट्रीय पहचान मिली है. जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के चार साल के कड़े शोध के बाद महाकौशली गाय को देश की 57वीं पंजीकृत देसी गोवंश नस्ल के रूप में आधिकारिक मान्यता मिल गई है. केंद्र सरकार ने इसे देश के आधिकारिक राजपत्र में भी अधिसूचित कर दिया है. गिर, साहीवाल और थारपारकर जैसी नामी नस्लों की कतार में शामिल होने के बाद अब डेयरी व्यवसाय से जुड़े लोगों और किसानों के बीच महाकौशली गाय को लेकर उत्सुकता काफी बढ़ गई है. हर कोई यह जानना चाहता है कि यह खास गाय कितने रुपये में आती है और इसकी रोजाना दूध देने की क्षमता कितनी है.

महाकौशली गाय की खासियत

इस स्वदेशी मवेशी नस्ल की सबसे बड़ी खासियत इसका बेहद कम रखरखाव और बेजोड़ रोग प्रतिरोधक क्षमता है. यह गाय मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी और अमरकंटक के जंगलों और वनांचल वाले प्राकृतिक माहौल में रहती है.

वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार, इस छोटे कद की मजबूत गाय को पालने में किसानों का खर्च न के बराबर आता है. यह खुले मैदानों और जंगलों में खुद चरकर अपना पेट भर लेती है. इसके लिए महंगे कमर्शियल चारे या विशेष शेड की जरूरत नहीं पड़ती है। यह खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से जीवित रह सकती है.

एक दिन में कितना देती है दूध?

अगर दूध उत्पादन की बात करें, तो महाकौशली गाय मुख्य रूप से एक दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है. इसका मतलब यह है कि इसके बैल खेती और भार ढोने के काम आते हैं, जबकि गाय परिवार के उपभोग के लिए दूध देती है. चूंकि यह एक शुद्ध जंगली और चरने वाली देसी नस्ल है, इसलिए इसकी दूध क्षमता विदेशी एचएफ या जर्सी गायों की तरह बहुत अधिक नहीं होती.

यह गाय औसतन 3 से 5 लीटर प्रति दिन तक दूध देती है. हालांकि, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका दूध A2 क्वालिटी का होता है, जो गाढ़ा, अत्यधिक पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. कम दूध देने के बावजूद शून्य लागत होने के कारण इसका दूध पूरी तरह से मुनाफा देता है.

कितने रुपये की आती है यह गाय?

बाजार में महाकौशली गाय की कीमत इसकी उपलब्धता, उम्र, स्वास्थ्य और दूध देने की क्षमता के आधार पर तय होती है. स्थानीय मंडियों और महाकौशल के ग्रामीण इलाकों में एक स्वस्थ महाकौशली गाय की कीमत सामान्यतः 15,000 से लेकर 30,000 रुपये के बीच होती है. जो गाय अपने पहले या दूसरे ब्यात में होती है और स्वास्थ्य में बेहतर होती है, उसकी कीमत 25,000 से 40,000 रुपये तक जा सकती है.

चूंकि इसे अभी-अभी राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर किया गया है, इसलिए आने वाले समय में इसके आनुवंशिक संरक्षण और वैज्ञानिक संवर्धन के बाद इसकी ब्रीडिंग वैल्यू और कीमत में और अधिक इजाफा देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: देसी मुर्गी पालन से होगी तगड़ी कमाई! बस इन 6 बातों का रखें ध्यान

किसानों के लिए क्यों है यह फायदे का सौदा?

भारतीय डेयरी सेक्टर में जहां महंगी नस्ल की गायों की बीमारियों और महंगे चारे के कारण किसान कर्ज में डूब जाते हैं, वहीं महाकौशली गाय छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक वरदान की तरह है. इसे किसी भी प्रकार के महंगे मेडिकल ट्रीटमेंट या सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती. इसके सतर्क और फुर्तीले स्वभाव के कारण जंगली जानवरों से भी यह अपनी रक्षा खुद करने में सक्षम होती है. 

यह भी पढ़ें: अफीम की खेती के लिए कैसे मिलता है लाइसेंस, जान लें पूरा प्रोसेस?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Agriculture News
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