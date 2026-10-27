Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरक्या गमले में उगा सकते हैं ड्रैगन फ्रूड? जान लें तरीका

क्या गमले में उगा सकते हैं ड्रैगन फ्रूड? जान लें तरीका

अगर आप अपने किचन गार्डन में एक नया पौधा लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो ड्रैगन फ्रूट इसके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है. फल पाने के लिए सही मिट्टी, धूप, पानी और देखभाल की जरूरत होती है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 27 Oct 2026 10:39 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल घरों में किचन गार्डनिंग का शौक तेजी से बढ़ रहा है. लोग फूलों और सजावटी पौधों के साथ-साथ अपने घर में फल और सब्जियां उगाना भी पसंद कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप अपने किचन गार्डन में कुछ नया उगाना चाहते हैं, तो ड्रैगन फ्रूट एक अच्छा विकल्प हो सकता है. अपने आकर्षक रंग और पोषक तत्वों के लिए पहचाना जाने वाला यह फल बाजार में आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आपके घर में छत, बालकनी या आंगन में थोड़ी जगह है, तो आप इसे गमले में भी उगा सकते हैं.

ड्रैगन फ्रूट कैक्टस परिवार का पौधा है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. यह गर्म मौसम में अच्छी तरह बढ़ सकता है और उचित देखभाल मिलने पर घर में भी फल दे सकता है. इसकी बेल जैसी शाखाओं को बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है. ऐसे में आइए जानते हैं इसे उगाने के कुछ आसान टिप्स.

सही आकार का गमला चुनें

ड्रैगन फ्रूट का पौधा लगाने के लिए बड़ा और मजबूत गमला चुनना चाहिए. शुरुआत में लगभग 18 से 24 इंच चौड़ा और गहरा गमला बेहतर होता है. पौधे की जड़ें अच्छी तरह विकसित हो सकें, इसके लिए गमले में पानी निकलने के लिए पर्याप्त छेद होने चाहिए. आप प्लास्टिक, सीमेंट या मिट्टी के गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि गमला इतना मजबूत होना चाहिए कि पौधे के बढ़ने और सहारा लगाने के बाद उसका संतुलन बना रहे.

मिट्टी तैयार करने का सही तरीका

ड्रैगन फ्रूट के पौधे को ऐसी मिट्टी चाहिए, जिसमें पानी जमा न हो. इसके लिए बगीचे की मिट्टी में मोटी रेत और अच्छी तरह सड़ी जैविक खाद मिलाएं. इससे मिट्टी की जल निकासी बेहतर होती है और पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा चिकनी या पानी रोकने वाली मिट्टी का इस्तेमाल न करें. लगातार गीली मिट्टी में पौधे की जड़ों के सड़ने का खतरा बढ़ जाता है.

बीज या कटिंग से लगाएं पौधा

ड्रैगन फ्रूट को बीज और तने की कटिंग, दोनों से उगाया जा सकता है. हालांकि कटिंग से पौधा लगाना आसान और जल्दी फल पाने का बेहतर तरीका माना जाता है. इसके लिए किसी स्वस्थ और रोगमुक्त पौधे से ली गई कटिंग का इस्तेमाल करें. कटिंग को लगाने से पहले उसके कटे हुए हिस्से को कुछ दिनों तक सूखने दें, ताकि वहां बाहरी परत बन सके. इसके बाद इसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगाएं. ध्यान रखें कि कटिंग को बहुत गहराई में न दबाएं.

यह भी पढ़ें: फॉर्म हाउस पर कैसे करें भिंडी की खेती, इससे कितना मुनाफा?

धूप और पानी का रखें ध्यान

ड्रैगन फ्रूट को अच्छी रोशनी और पर्याप्त धूप की जरूरत होती है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें, जहां रोजाना लगभग छह घंटे धूप मिल सके. हालांकि बहुत तेज गर्मी में पौधे को न रखें. वहीं पानी देने से पहले मिट्टी की ऊपरी परत जांच लें. यदि मिट्टी सूखी लगे, तभी पानी दें.

पौधे को दें मजबूत सहारा

ड्रैगन फ्रूट की शाखाएं बढ़ने के साथ भारी होने लगती हैं. इसलिए गमले के बीच में मजबूत खंभा या अन्य उपयुक्त सहारा लगाएं. पौधे को इस सहारे से बांधें, ताकि उसकी शाखाएं टूटें नहीं. जब पौधा ऊपर तक पहुंच जाए, तो उसकी शाखाओं को फैलने के लिए जगह दें. उचित सहारा मिलने से पौधे की देखभाल करना आसान हो जाता है.

ड्रैगन फ्रूट मिलने के लिए करें इंतजार

ड्रैगन फ्रूट में फल आने का समय पौधे की किस्म, उसकी उम्र, मौसम और देखभाल पर निर्भर करता है. स्वस्थ कटिंग से उगाए गए पौधे में में लगभग एक से दो साल में फूल और फल आने लगते हैं, हालांकि इसमें अधिक समय भी लग सकता है. फल पाने के लिए पर्याप्त धूप, सही पोषण और उचित देखभाल जरूरी है.

यह भी पढ़ें: घर में पड़ी पुरानी मिर्च से उगाएं नया पौधा! बस फॉलो करें ये 6 आसान तरीके

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Agriculture News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
क्या जंगली जानवर से नुकसान पर भी मिलता है मुआवजा, जानें फसल बीमा के नियम?
क्या जंगली जानवर से नुकसान पर भी मिलता है मुआवजा, जानें फसल बीमा के नियम?
एग्रीकल्चर
गेहूं बोने से पहले करें ये 5 काम, बाद में नहीं होगी परेशानी
गेहूं बोने से पहले करें ये 5 काम, बाद में नहीं होगी परेशानी
एग्रीकल्चर
कितने की आती है महाकौशली गाय, एक दिन में कितना देती है दूध?
कितने की आती है महाकौशली गाय, एक दिन में कितना देती है दूध?
एग्रीकल्चर
क्या है यूपी का राज्य पशुधन मिशन? किसानों को कैसे मिलेगा इसका फायदा
क्या है यूपी का राज्य पशुधन मिशन? किसानों को कैसे मिलेगा इसका फायदा
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
UP MLC Vote Counting: बिहार में MLC की आठ सीटों पर घमासान! | Uttar Pradesh | Breaking News
Chitra Tripathi: 27 में किसके साथ 'अब्दुल', यूपी में सियासत फुल! | UP Elections | Akhilesh | Owaisi
Bihar MLC Election Result: बिहार में पहले रुझान में ही पलटी बाजी | Nitish Kumar | JDU | Anant Singh
YRKKH: Kabir को मंगेतर संग थिरकते देख चौंके Armaan-Abhira, क्या झूठे थे प्यार के सारे दावे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Arnab Live: अर्नब के आने से पहले ही उत्तरी चेन्नई में समुद्री तूफान, आंध्र की ओर तेजी से बढ़ रहा चक्रवात
Live: अर्नब के आने से पहले ही उत्तरी चेन्नई में समुद्री तूफान, आंध्र की ओर तेजी से बढ़ रहा चक्रवात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: यूपी एमएलसी चुनाव में हो गया खेल! गोरखपुर में दिलचस्प मुकाबला; सपा दे रही टक्कर
Live: यूपी एमएलसी चुनाव में हो गया खेल! गोरखपुर में दिलचस्प मुकाबला; सपा दे रही टक्कर
इंडिया
लद्दाख में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग, सड़कों पर उतरीं महिलाएं
लद्दाख में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग, सड़कों पर उतरीं महिलाएं
क्रिकेट
'उन्होंने कैसे किया?', अभिषेक-वैभव की ताबड़तोड़ बैटिंग से उड़े श्रेयस अय्यर के होश
'उन्होंने कैसे किया?', अभिषेक-वैभव की ताबड़तोड़ बैटिंग से उड़े श्रेयस अय्यर के होश
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
विश्व
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
एग्रीकल्चर
क्या जंगली जानवर से नुकसान पर भी मिलता है मुआवजा, जानें फसल बीमा के नियम?
क्या जंगली जानवर से नुकसान पर भी मिलता है मुआवजा, जानें फसल बीमा के नियम?
कार
कम बजट में चाहिए मिड-साइज SUV, देखिए मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?
कम बजट में चाहिए मिड-साइज SUV, देखिए मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget