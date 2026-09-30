रबी की फसल में नहीं लगेंगे कीड़े, बुवाई से पहले इन बातों का रखें ख्याल

सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि खेत की गहरी जुताई होना बहुत जरूरी है. जब आप ट्रैक्टर से खेत की अच्छी तरह जुताई करवाते हैं, तो मिट्टी ऊपर-नीचे होती है और पिछली फसल के बचे हुए अवशेष और छिपे हुए कीड़ों के अंडे तेज धूप में आ जाते हैं. सूरज की तेज धूप उन छिपकर बैठे खतरनाक कीटों और फंगस के बीजाणुओं को पल भर में खत्म कर देती है. इसलिए जुताई के बाद खेत को दो-तीन दिन खुला खुला छोड़ना एकदम फायदेमंद साबित होता है.