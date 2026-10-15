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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, '16 अक्टूबर को दिल्ली में...'

अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, '16 अक्टूबर को दिल्ली में...'

कॉकरोच जनता पार्टी और आइसा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही इसका विरोध शुरू हो गया. हालांकि अभिजीत दीपके और नेहा बोरा ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 15 Oct 2026 03:46 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और AISA ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. हालांकि, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, वहां हंगामा होने लगा. कुछ लोग बंद करो के नारे लगाते हुए नजर आए. नेहा बोरा ने कहा कि यह लड़ाई दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क और देश के अलग-अलग हिस्सों में जारी है. लोगों को हिरासत में लेने से, मारपीट करने से आंदोलन नहीं रुकेगा. 

इधर, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि सीजेपी 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस पर फिर से प्रोटेस्ट करेगी. 

ज्ञानेश कुमार किसी की नहीं सुन रहे: दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा कि एक अखबार की रिपोर्ट आई है. जहां पर खुलासा हुआ है कि ज्ञानेश कुमार किसी की नहीं सुन रहे हैं. बस अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की सुन रहे हैं. पिछले 10-15 दिन से सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, दिल्ली का सारा यूथ सड़कों पर लड़ रहा है. उनको सड़कों पर घसीटा जा रहा है.

दीपके ने कहा कि नेहा को घसीटा गया, आइशी को घसीटा गया, विराज को घसीटा गया, ईशना को घसीटा गया. किसके लिए? एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए. जब इस देश का विपक्ष भी रास्तों पर उतरा है उनको भी डिटेन किया गया है. LOP को भी डिटेन कर दिया गया है. फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जब रास्ते पर उतरे थे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, पिनाराई विजयन, उनको भी डिटेन किया गया है. किसके लिए? एक ज्ञानेश कुमार के लिए.

इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ: दीपके

दीपके ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हो कि रेलवेज बंद कर दिए. रेलवेज. किसके लिए? एक ज्ञानेश कुमार के लिए.  रेलवेज बंद करके मन नहीं भरा तो क्या किया? मेट्रोस बंद कर दी, पूरे दिल्ली के मेट्रो स्टेशन्स बंद कर दिए, किसके लिए? ज्ञानेश कुमार के लिए. उससे मन नहीं भरा, जम्मू कश्मीर से फोर्सेस बुला लीं. नक्सल प्रो एरियाज से फोर्सेस बुला लीं, किसके लिए? एक ज्ञानेश कुमार के लिए. ये क्यों हो रहा है? ज्ञानेश कुमार ऐसा क्या दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को ? तिरंगे को भी आपने वॉयलेशन ऑफ लॉ बता दिया, किसके लिए? ज्ञानेश कुमार के लिए.

यह लड़ाई भारत के आम-गरीब परिवारों में जिंदा है: नेहा

नेहा बोरा ने कहा कि यह लड़ाई भारत के आम और गरीब परिवारों में जिंदा है. देश के अलग-अलग कोनों में फ्रीडम पार्क, दिल्ली के जंतर-मंतर और मुंबई के शिवाजी पार्क में यह लड़ाई जारी रहेगी. इसके अलावा नेहा ने कहा कि पत्रकारों को हैरसमेंट किया गया. प्रेस कार्ड होने के बावजूद कवर नहीं करने दिया गया. दिल्ली की सड़कों पर आम आवाम को घसीटा गया. हमारा मूवमेंट इससे रुकेगा नहीं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 15 Oct 2026 03:46 PM (IST)
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