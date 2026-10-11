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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरधान की पत्तियां पीली क्यों पड़ती हैं, खाद डालने से पहले वजह जाने?

धान की पत्तियां पीली क्यों पड़ती हैं, खाद डालने से पहले वजह जाने?

Dhan Ki Kheti: धान की पत्तियां पीली पड़ना पोषक तत्वों की कमी, खेत में ज्यादा पानी या बीमारी का संकेत हो सकता है. ऐसे में बिना वजह खाद या दवा डालने के बजाय पहले समस्या की पहचान करना जरूरी है.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 11 Oct 2026 04:02 PM (IST)
Dhan Ki Kheti: धान की पत्तियां पीली पड़ना पोषक तत्वों की कमी, खेत में ज्यादा पानी या बीमारी का संकेत हो सकता है. ऐसे में बिना वजह खाद या दवा डालने के बजाय पहले समस्या की पहचान करना जरूरी है.

Paddy Farming: धान की फसल खेत में हरी-भरी दिखे, तो किसान को अच्छी पैदावार की उम्मीद रहती है. लेकिन अगर अचानक पौधों की हरी पत्तियां पीली पड़ने लगें, तो चिंता बढ़ जाती है. कई किसान इसे बीमारी समझकर तुरंत दवा डाल देते हैं, जबकि पत्तियों के पीले होने की वजह कुछ और भी हो सकती है. मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी से लेकर खेत में पानी जमा रहने तक, कई कारण फसल का रंग बदल सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, धान की पत्तियां पीली पड़ने पर किन 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए.

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धान के पौधों को अच्छी बढ़वार के लिए नाइट्रोजन और जिंक जैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है. अगर मिट्टी में इनकी कमी हो जाए, तो पत्तियों का रंग हरा रहने के बजाय पीला पड़ सकता है. ऐसे में पौधों की बढ़वार भी धीमी हो सकती है.
धान के पौधों को अच्छी बढ़वार के लिए नाइट्रोजन और जिंक जैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है. अगर मिट्टी में इनकी कमी हो जाए, तो पत्तियों का रंग हरा रहने के बजाय पीला पड़ सकता है. ऐसे में पौधों की बढ़वार भी धीमी हो सकती है.
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ध्यान धान की फसल को पानी की जरूरत होती है, लेकिन खेत में लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा पानी जमा रहने और निकासी ठीक न होने से जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. इसका असर पौधों की सेहत और पत्तियों के रंग पर भी पड़ सकता है. इसलिए पीलापन दिखने पर खेत में पानी की स्थिति जरूर जांचें.
ध्यान धान की फसल को पानी की जरूरत होती है, लेकिन खेत में लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा पानी जमा रहने और निकासी ठीक न होने से जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. इसका असर पौधों की सेहत और पत्तियों के रंग पर भी पड़ सकता है. इसलिए पीलापन दिखने पर खेत में पानी की स्थिति जरूर जांचें.
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अगर धान की हरी पत्तियां धीरे-धीरे पीली पड़ने लगें, तो किसान को शुरुआत में ही फसल पर ध्यान देना चाहिए. समस्या बढ़ने पर फसल के बड़े हिस्से को नुकसान हो सकता है. समय रहते वजह पता चल जाए, तो सही कदम उठाकर नुकसान कम करने में मदद मिल सकती है.
अगर धान की हरी पत्तियां धीरे-धीरे पीली पड़ने लगें, तो किसान को शुरुआत में ही फसल पर ध्यान देना चाहिए. समस्या बढ़ने पर फसल के बड़े हिस्से को नुकसान हो सकता है. समय रहते वजह पता चल जाए, तो सही कदम उठाकर नुकसान कम करने में मदद मिल सकती है.
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पीलापन कुछ पौधों में है या पूरे खेत में फैल रहा है, इस पर ध्यान दें. यह भी देखें कि बदलाव पहले नई पत्तियों में दिखाई दे रहा है या पुरानी पत्तियों में. इन बातों से समस्या को समझने में मदद मिल सकती है, हालांकि सिर्फ पत्तियों का रंग देखकर पक्का कारण तय नहीं किया जा सकता.
पीलापन कुछ पौधों में है या पूरे खेत में फैल रहा है, इस पर ध्यान दें. यह भी देखें कि बदलाव पहले नई पत्तियों में दिखाई दे रहा है या पुरानी पत्तियों में. इन बातों से समस्या को समझने में मदद मिल सकती है, हालांकि सिर्फ पत्तियों का रंग देखकर पक्का कारण तय नहीं किया जा सकता.
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पत्तियां पीली होने पर तुरंत किसी भी खाद या दवा का इस्तेमाल करने से बचें. जरूरत से ज्यादा खाद या गलत दवा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है. पहले समस्या की वजह समझें और फिर कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही जरूरी खाद या दवा का इस्तेमाल करें.
पत्तियां पीली होने पर तुरंत किसी भी खाद या दवा का इस्तेमाल करने से बचें. जरूरत से ज्यादा खाद या गलत दवा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है. पहले समस्या की वजह समझें और फिर कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही जरूरी खाद या दवा का इस्तेमाल करें.
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पत्तियों का पीला होना हमेशा बीमारी का संकेत नहीं होता. इसकी वजह पोषक तत्वों की कमी, खेत में पानी की समस्या या कोई रोग भी हो सकता है. इसलिए लक्षणों को ध्यान से देखें और जरूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ या नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लें. सही वजह पता होने पर ही उचित उपाय करना बेहतर है.
पत्तियों का पीला होना हमेशा बीमारी का संकेत नहीं होता. इसकी वजह पोषक तत्वों की कमी, खेत में पानी की समस्या या कोई रोग भी हो सकता है. इसलिए लक्षणों को ध्यान से देखें और जरूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ या नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लें. सही वजह पता होने पर ही उचित उपाय करना बेहतर है.
Published at : 11 Oct 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Paddy Farming Agriculture News Tips For Farmers

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