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धान की पत्तियां पीली क्यों पड़ती हैं, खाद डालने से पहले वजह जाने?
Dhan Ki Kheti: धान की पत्तियां पीली पड़ना पोषक तत्वों की कमी, खेत में ज्यादा पानी या बीमारी का संकेत हो सकता है. ऐसे में बिना वजह खाद या दवा डालने के बजाय पहले समस्या की पहचान करना जरूरी है.
Paddy Farming: धान की फसल खेत में हरी-भरी दिखे, तो किसान को अच्छी पैदावार की उम्मीद रहती है. लेकिन अगर अचानक पौधों की हरी पत्तियां पीली पड़ने लगें, तो चिंता बढ़ जाती है. कई किसान इसे बीमारी समझकर तुरंत दवा डाल देते हैं, जबकि पत्तियों के पीले होने की वजह कुछ और भी हो सकती है. मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी से लेकर खेत में पानी जमा रहने तक, कई कारण फसल का रंग बदल सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, धान की पत्तियां पीली पड़ने पर किन 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए.
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Published at : 11 Oct 2026 04:02 PM (IST)
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