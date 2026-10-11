धान की पत्तियां पीली क्यों पड़ती हैं, खाद डालने से पहले वजह जाने?

ध्यान धान की फसल को पानी की जरूरत होती है, लेकिन खेत में लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा पानी जमा रहने और निकासी ठीक न होने से जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. इसका असर पौधों की सेहत और पत्तियों के रंग पर भी पड़ सकता है. इसलिए पीलापन दिखने पर खेत में पानी की स्थिति जरूर जांचें.