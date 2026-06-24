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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरघर पर इन 3 आसान तरीकों से तैयार करें ऑर्गेनिक खाद, लहलहाते दिखेंगे खेत

घर पर इन 3 आसान तरीकों से तैयार करें ऑर्गेनिक खाद, लहलहाते दिखेंगे खेत

Organic Fertilizers: महंगे केमिकल को छोड़ अब आप घर की रसोई के गीले कचरे, केंचुआ तकनीक और गोबर-सूखे पत्तों के मिश्रण से तीन बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं. जान लें तरीका.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 24 Jun 2026 06:34 PM (IST)
Organic Fertilizers: महंगे केमिकल को छोड़ अब आप घर की रसोई के गीले कचरे, केंचुआ तकनीक और गोबर-सूखे पत्तों के मिश्रण से तीन बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं. जान लें तरीका.

आजकल खेतों में अंधाधुंध केमिकल खादों के इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति लगातार कम होती जा रही है. ऐसे में देश के तमाम प्रगतिशील किसान अब अपनी मिट्टी को बचाने के लिए जैविक खेती का रुख कर रहे हैं. आप भी बहुत आसानी से बिना कोई बड़ा खर्च किए अपने घर पर ही बेहतरीन ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं.

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घर पर खाद बनाने का सबसे फेमस तरीका है पारंपरिक कंपोस्टिंग. इसके लिए आपको अपने घर की रसोई से निकलने वाले गीले कचरे जैसे सब्जी-फलों के छिलके बची हुई चायपत्ती और सूखे पत्तों को एक बड़े गड्ढे या कंटेनर में इकट्ठा करना होता है.
घर पर खाद बनाने का सबसे फेमस तरीका है पारंपरिक कंपोस्टिंग. इसके लिए आपको अपने घर की रसोई से निकलने वाले गीले कचरे जैसे सब्जी-फलों के छिलके बची हुई चायपत्ती और सूखे पत्तों को एक बड़े गड्ढे या कंटेनर में इकट्ठा करना होता है.
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इस कचरे को गड्ढे में डालने के बाद ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और पानी छिड़ककर इसे ढक दिया जाता है. करीब दो से तीन महीने के भीतर हवा और प्राकृतिक बैक्टीरिया की मदद से यह सारा कचरा पूरी तरह गल जाता है. इसके बाद जो गाढ़ी और पोषक तत्वों से भरपूर ऑर्गेनिक खाद तैयार होती है वह फसल को अच्छा पोषण देती है.
इस कचरे को गड्ढे में डालने के बाद ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और पानी छिड़ककर इसे ढक दिया जाता है. करीब दो से तीन महीने के भीतर हवा और प्राकृतिक बैक्टीरिया की मदद से यह सारा कचरा पूरी तरह गल जाता है. इसके बाद जो गाढ़ी और पोषक तत्वों से भरपूर ऑर्गेनिक खाद तैयार होती है वह फसल को अच्छा पोषण देती है.
Published at : 24 Jun 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Fertilizers ORGANIC FERTILIZER Farming News

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