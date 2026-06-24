घर पर इन 3 आसान तरीकों से तैयार करें ऑर्गेनिक खाद, लहलहाते दिखेंगे खेत

इस कचरे को गड्ढे में डालने के बाद ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और पानी छिड़ककर इसे ढक दिया जाता है. करीब दो से तीन महीने के भीतर हवा और प्राकृतिक बैक्टीरिया की मदद से यह सारा कचरा पूरी तरह गल जाता है. इसके बाद जो गाढ़ी और पोषक तत्वों से भरपूर ऑर्गेनिक खाद तैयार होती है वह फसल को अच्छा पोषण देती है.