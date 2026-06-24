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घर पर इन 3 आसान तरीकों से तैयार करें ऑर्गेनिक खाद, लहलहाते दिखेंगे खेत
Organic Fertilizers: महंगे केमिकल को छोड़ अब आप घर की रसोई के गीले कचरे, केंचुआ तकनीक और गोबर-सूखे पत्तों के मिश्रण से तीन बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं. जान लें तरीका.
आजकल खेतों में अंधाधुंध केमिकल खादों के इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति लगातार कम होती जा रही है. ऐसे में देश के तमाम प्रगतिशील किसान अब अपनी मिट्टी को बचाने के लिए जैविक खेती का रुख कर रहे हैं. आप भी बहुत आसानी से बिना कोई बड़ा खर्च किए अपने घर पर ही बेहतरीन ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 06:34 PM (IST)
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