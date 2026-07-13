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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरHow To Grow Lemon At Home: किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं ताजे-ताजे नींबू, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत 

How To Grow Lemon At Home: किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं ताजे-ताजे नींबू, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत 

कई बार बाजार में नींबू के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, ऐसे में कई लोग घर के किचन गार्डन, बालकनी या छत पर ही नींबू का पौधा लगाते हैं, जिससे उन्हें ताजा नींबू आसानी से मिल जाते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 13 Jul 2026 03:08 PM (IST)
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How To Grow Lemon At Home: हमारे लगभग हर घर में नींबू का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में होता है. घर में शिकंजी से लेकर रोजाना के खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इसकी मांग बनी रहती है. कई बार बाजार में नींबू के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, ऐसे में कई लोग घर के किचन गार्डन, बालकनी या छत पर ही नींबू का पौधा लगाते हैं, जिससे उन्हें ताजा नींबू आसानी से मिल जाते हैं. हालांकि कई लोगों को नींबू का पौधा सही तरह से कैसे लगाते हैं, इसकी जानकारी नहीं होती है. इससे उनके किचन गार्डन में नींबू ग्रो नहीं कर पाता है, ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप किचन गार्डन में नींबू कैसे लगा सकते हैं, जिससे आपको बाजार से नींबू खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. 

किचन गार्डन में नींबू का पौधा लगाने की ऐसे करें तैयारी 

घर में नींबू उगाने के लिए सबसे पहले अच्छी किस्म का पौधा या बीज चुनना जरूरी है. कागजी या देसी किस्म के नींबू घरों के लिए बेहतर माने जाते हैं. अगर जल्दी फल चाहिए, तो नर्सरी से नींबू का आप 1 साल पुराना ग्राफ्टेड पौधा भी ले सकते हैं. वहीं बीज से पौधा तैयार करना चाहते हैं, तो पके हुए नींबू से बीज निकालकर उन्हें अच्छी तरह साफ करके 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर भी आप लगा सकते हैं. 

नींबू का पौधा लगाने के लिए मिट्टी और गमला 

नींबू का पौधा लगाने के लिए ऐसा गमला चुने, जिसमें जड़ों को फैलने की पर्याप्त जगह मिले. इसके लिए कम से कम 12 से 18 इंच का गमला उपयुक्त माना जाता है, जबकि बड़ा पौधा लगाने के लिए 20 से 24 इंच का गमला लें. गमले के नीचे पानी की निकासी के लिए छेद भी रखे, जिससे ज्यादा पानी बाहर निकल जाएगा और जड़ सड़ने से बच जाएगी. वहीं नींबू के पौधे के लिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें पानी न ठहरे. इसके लिए बगीचे की मिट्टी में गोबर की खाद और थोड़ी रेत मिलाकर मिश्रण तैयार कर सकते हैं. 

ऐसे करें नींबू के पौधे की बुवाई 

नींबू का पौधा लगाने के लिए गमले में तैयार मिट्टी भरने के बाद बीज को लगभग 1 इंच गहराई में बो दें और ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें. इसके बाद हल्का पानी दें और गमले को ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त धूप मिलती हो. आपको बता दें कि नींबू के पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए रोजाना कम से कम 6 घंटे सीधी धूप जरूरी होती है. वहीं मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए जलभराव ना होने दें. सामान्य तौर पर बीज अंकुरित होने में 2 से 6 सप्ताह का समय लग सकता है.

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पौधे की छंटाई और कीटों से बचाव 

नींबू के पौधे की समय-समय पर छंटाई करना जरूरी होता है. सूखी टहनियां, खराब पत्तियां और कमजोर शाखा हटाने से नई शाखाएं निकलती है और पौधा तेजी से बढ़ता है. हेल्दी शाखाएं बढ़ने पर पौधे में फूल और फल आने की संभावना भी बढ़ जाती है. वहीं पौधों की पत्तियों पर नियमित नजर रखें, अगर किसी प्रकार का कीट दिखाई दे तो तुरंत उपचार करें. कीटों से बचाव के लिए पौधे पर नीम के तेल का छिड़काव किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर प्रति लीटर पानी में 3 ग्राम कॉपर, ऑक्सीक्लोराइड मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 13 Jul 2026 03:08 PM (IST)
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