किसानों को मालामाल बनाने वाली है सरकार, इस दिन खाते में आएंगे किसान निधि के पैसे

20 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की गई थी. इस लिहाज से अगर देखते हैं तो फिर 24वीं किस्त अक्टूबर के महीने में जारी की जा सकती है. अक्टूबर में त्योहार शुरू हो जाते हैं और आमतौर पर देखा गया है कि सरकार त्योहार के सीजन में किस्त खास त्योहार के दिन जारी करती है. ऐसे में इस बार दिवाली या फिर दशहरा के आस पास किसानों के खातों में पैसे आ सकते हैं.