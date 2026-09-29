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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकिसानों को मालामाल बनाने वाली है सरकार, इस दिन खाते में आएंगे किसान निधि के पैसे

किसानों को मालामाल बनाने वाली है सरकार, इस दिन खाते में आएंगे किसान निधि के पैसे

त्योहारों के इस सीजन में सरकार किसानों के खातों में 24वीं किस्त का बड़ा तोहफा भेजने जा रही है. किस खास दिन आपके खाते में आएंगे पैसे? जान लीजिए फिलहाल क्या है इसे लेकर ताजा अपडेट.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 29 Sep 2026 02:50 PM (IST)
त्योहारों के इस सीजन में सरकार किसानों के खातों में 24वीं किस्त का बड़ा तोहफा भेजने जा रही है. किस खास दिन आपके खाते में आएंगे पैसे? जान लीजिए फिलहाल क्या है इसे लेकर ताजा अपडेट.

देश में करोड़ों की संख्या में किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं. इस योजना के तहत अबतक कुल 23 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. अब किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है. आपको बता दें पिछली किस्त से लेकर अगली किस्त के बीच चार महीनों का अतंराल होता है. इस हिसाब से अगली यानी 24वीं किस्त जल्द ही जारी की जा सकती है.

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20 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की गई थी. इस लिहाज से अगर देखते हैं तो फिर 24वीं किस्त अक्टूबर के महीने में जारी की जा सकती है. अक्टूबर में त्योहार शुरू हो जाते हैं और आमतौर पर देखा गया है कि सरकार त्योहार के सीजन में किस्त खास त्योहार के दिन जारी करती है. ऐसे में इस बार दिवाली या फिर दशहरा के आस पास किसानों के खातों में पैसे आ सकते हैं.
20 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की गई थी. इस लिहाज से अगर देखते हैं तो फिर 24वीं किस्त अक्टूबर के महीने में जारी की जा सकती है. अक्टूबर में त्योहार शुरू हो जाते हैं और आमतौर पर देखा गया है कि सरकार त्योहार के सीजन में किस्त खास त्योहार के दिन जारी करती है. ऐसे में इस बार दिवाली या फिर दशहरा के आस पास किसानों के खातों में पैसे आ सकते हैं.
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अक्सर यह देखा गया है कि केंद्र सरकार देश के किसानों को बड़े पर्वों के मौके पर तोहफा देती आई है. पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखें तो सरकार ने कई बार इन मौकों पर ही किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे किसानों के खातों में भेजा है. जिससे किसानों को खेती और घर खर्च दोनों के लिए आर्थिक मदद मिल जाती है.
अक्सर यह देखा गया है कि केंद्र सरकार देश के किसानों को बड़े पर्वों के मौके पर तोहफा देती आई है. पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखें तो सरकार ने कई बार इन मौकों पर ही किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे किसानों के खातों में भेजा है. जिससे किसानों को खेती और घर खर्च दोनों के लिए आर्थिक मदद मिल जाती है.
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इस योजना के तहत हर पात्र किसान के बैंक खाते में सीधे दो-दो हजार रुपए की राशि भेजी जाती है. सालभर में मिलने वाली इन किस्तों का किसानों को बेसब्री से इंतजार रहता है. 24वीं किस्त को लेकर बात की जाए तो अभी सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
इस योजना के तहत हर पात्र किसान के बैंक खाते में सीधे दो-दो हजार रुपए की राशि भेजी जाती है. सालभर में मिलने वाली इन किस्तों का किसानों को बेसब्री से इंतजार रहता है. 24वीं किस्त को लेकर बात की जाए तो अभी सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
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हालांकि पैसे ट्रांसफर होने से पहले सभी किसानों को अपने कुछ जरूरी काम पूरे करने होंगे. कृषि विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है या जिनके बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं. उनके पैसे अटक सकते हैं. इसलिए समय रहते अपना स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है.
हालांकि पैसे ट्रांसफर होने से पहले सभी किसानों को अपने कुछ जरूरी काम पूरे करने होंगे. कृषि विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है या जिनके बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं. उनके पैसे अटक सकते हैं. इसलिए समय रहते अपना स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है.
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अगर आप भी चाहते हैं कि दिवाली या दशहरा के मौके पर पर आपके खाते में भी किसान निधि के पैसे आ जाएं. तो तुरंत अपनी सभी अधूरी औपचारिकताएं पूरी कर लें. आप घर बैठे अपने मोबाइल से पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका खाता पूरी तरह से एक्टिव है या नहीं.
अगर आप भी चाहते हैं कि दिवाली या दशहरा के मौके पर पर आपके खाते में भी किसान निधि के पैसे आ जाएं. तो तुरंत अपनी सभी अधूरी औपचारिकताएं पूरी कर लें. आप घर बैठे अपने मोबाइल से पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका खाता पूरी तरह से एक्टिव है या नहीं.
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देश के तमाम किसानों के बीच इन दिनों इसी बात की चर्चा हो रही है कि इस बार सरकार किस्त का तोहफा कब देने वाली है. हर कोई यही उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार की ओर से जल्द ही इसके लिए किसी आधिकारिक तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा. जिससे किसानों की आर्थिक चिंता दूर हो सके.
देश के तमाम किसानों के बीच इन दिनों इसी बात की चर्चा हो रही है कि इस बार सरकार किस्त का तोहफा कब देने वाली है. हर कोई यही उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार की ओर से जल्द ही इसके लिए किसी आधिकारिक तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा. जिससे किसानों की आर्थिक चिंता दूर हो सके.
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आपको बता दें सरकार की ओर से किसानों को साल भर में इस योजना के जरिए कुल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. अब तक कई हजार करोड़ रुपये सरकार इस योजना में दे चुकी है. जिससे कई करोड़ किसान बिना आर्थिक दवाब के अपना जीवन जी पा रहे हैं.
आपको बता दें सरकार की ओर से किसानों को साल भर में इस योजना के जरिए कुल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. अब तक कई हजार करोड़ रुपये सरकार इस योजना में दे चुकी है. जिससे कई करोड़ किसान बिना आर्थिक दवाब के अपना जीवन जी पा रहे हैं.
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अगर आपको भी इस योजना में लगातार लाभ लेते रहना है. तो आज ही अपना रिकॉर्ड चेक करें और पक्का करें कि आपका आवेदन बिल्कुल सही है. अगर आवेदन में कोई कमी है तो उसे त्योहार आने से पहले ही पूरी कर लें नहीं तो फिर आपकी अगली किस्त अटक सकती है.
अगर आपको भी इस योजना में लगातार लाभ लेते रहना है. तो आज ही अपना रिकॉर्ड चेक करें और पक्का करें कि आपका आवेदन बिल्कुल सही है. अगर आवेदन में कोई कमी है तो उसे त्योहार आने से पहले ही पूरी कर लें नहीं तो फिर आपकी अगली किस्त अटक सकती है.
Published at : 29 Sep 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan Yojana PM KIsan Samman Nidhi Yojana

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