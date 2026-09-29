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किसानों को मालामाल बनाने वाली है सरकार, इस दिन खाते में आएंगे किसान निधि के पैसे
त्योहारों के इस सीजन में सरकार किसानों के खातों में 24वीं किस्त का बड़ा तोहफा भेजने जा रही है. किस खास दिन आपके खाते में आएंगे पैसे? जान लीजिए फिलहाल क्या है इसे लेकर ताजा अपडेट.
देश में करोड़ों की संख्या में किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं. इस योजना के तहत अबतक कुल 23 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. अब किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है. आपको बता दें पिछली किस्त से लेकर अगली किस्त के बीच चार महीनों का अतंराल होता है. इस हिसाब से अगली यानी 24वीं किस्त जल्द ही जारी की जा सकती है.
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Published at : 29 Sep 2026 02:50 PM (IST)
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