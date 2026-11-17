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Tulsi Plant: घर पर लगा तुलसी का पौधा रामा है या श्यामा, ऐसे पहचानें
Types of Tulsi: घर में लगा तुलसी का पौधा रामा है या श्यामा, इसकी पहचान करना काफी आसान है. दोनों के पत्तों, रंग और खुशबू में कुछ अंतर होता है. यहां जानें इन 6 तरीकों से कौन सी तुलसी आपके घर में लगी है.
Rama vs Shyama Tulsi: तुलसी का पौधा ज्यादातर घरों में लगा होता है. कोई इसे पूजा के लिए लगाता है, तो कोई इसकी पत्तियों का इस्तेमाल रोजमर्रा में करता है. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके घर में लगी तुलसी रामा है या श्यामा? देखने में दोनों पौधे एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनके पत्तों, तने और खुशबू में कुछ अंतर होता है. आइए जानते हैं 6 आसान तरीकों से इन दोनों की पहचान कैसे कर सकते हैं.
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Published at : 17 Nov 2026 04:34 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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