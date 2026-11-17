पत्तियों के रंग और तने को साथ में मिलाएं: तुलसी की सही पहचान के लिए सिर्फ एक लक्षण पर भरोसा न करें. पत्तियों का रंग, तने की छटा, खुशबू और मंजरी को एक साथ देखें. रामा तुलसी में हरा रंग अधिक दिखाई देता है, जबकि श्यामा तुलसी में बैंगनी रंग की झलक ज्यादा होती है. ध्यान रखें कि धूप, मौसम और पौधे की किस्म के कारण रंग में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है.