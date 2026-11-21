खाद और उर्वरक: अच्छी पैदावार के लिए खाद और उर्वरकों का सही मात्रा में इस्तेमाल जरूरी है. फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा खेत तैयार करते समय डालें, जबकि नाइट्रोजन को तीन हिस्सों में बांटकर रोपण के समय, 60 दिन और 90 दिन बाद देना चाहिए. गर्मियों में सप्ताह में एक बार और सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें.