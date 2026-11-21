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Rajnigandha Farming: कैसे करें रजनीगंधा की खेती? जानें सही समय, तरीका और कमाई
Tuberose Cultivation: रजनीगंधा की खेती किसानों के लिए लंबे समय तक कमाई का अच्छा विकल्प बन सकती है. एक बार कंद लगाने के बाद 2 से 3 साल तक फूलों की पैदावार मिलती है.
Rajnigandha Ki Kheti: अगर आप पारंपरिक फसलों के साथ खेती से कमाई का कोई नया रास्ता तलाश रहे हैं, तो रजनीगंधा की खेती अच्छा विकल्प बन सकती है. इसकी खास बात यह है कि एक बार कंद लगाने के बाद 2 से 3 साल तक फूलों की पैदावार मिलती रहती है. बाजार में इन फूलों की मांग शादी-ब्याह, सजावट से लेकर इत्र बनाने तक कई कामों में रहती है. ऐसे में किसान थोड़ी समझदारी और सही देखभाल के साथ इसकी खेती से लंबे समय तक अच्छी कमाई कर सकते हैं.
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Published at : 21 Nov 2026 04:34 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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