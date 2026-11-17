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Cabbage Farming: फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं पत्तागोभी? तरीका जान लें किसान
Cabbage Farming: आप फार्म हाउस की खाली जगह या छोटी क्यारी में भी पत्तागोभी उगाई जा सकती है. इसके लिए बस मिट्टी तैयार करने से लेकर पौधों की रोपाई, खाद-पानी और कटाई तक कुछ बातों का ध्यान रखना होता है.
How to Grow Cabbage: आजकल बहुत से लोग अपनो घरों और फार्म हाउस में सब्जियों की खेती कर रहे हैं. ऐसे में अगर आपके फार्म हाउस में भी थोड़ी खाली जगह है, तो आप वहां पत्तागोभी की खेती कर सकते हैं. इसके लिए ज्यादा बड़े खेत की जरूरत नहीं होती. आप छोटी क्यारी या खाली जमीन में भी पत्तागोभी उगा सकते हैं. इसके लिए बस बीज लगाने से लेकर पौधों की देखभाल और कटाई तक कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा. आइए जानते हैं फार्म हाउस में पत्तागोभी उगाने का आसान तरीका.
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Published at : 17 Nov 2026 03:36 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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