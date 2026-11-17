पानी और खाद का रखें ध्यान: रोपाई के बाद शुरुआती दिनों में मिट्टी में नमी बनाए रखें. इसके बाद मिट्टी सूखने पर जरूरत के हिसाब से पानी दें. पौधों की बढ़वार के समय गोबर की सड़ी खाद या संतुलित खाद का इस्तेमाल करें. खरपतवार यानी क्यारी में उगने वाली बेकार घास को समय से समय पर निकालते रहें. ध्यान रखें कि ज्यादा पानी देने से पत्तागोभी की गांठ फट सकती है.