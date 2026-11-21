दो साल में निकलने लगते हैं स्थायी दांत: करीब 2 साल की उम्र में भैंस के सामने के बीच वाले स्थायी दांत निकलने लगते हैं. ढाई से 3 साल में अगली जोड़ी आती है. करीब 5 से 6 साल तक सामने के सभी 8 दांत स्थायी हो सकते हैं.