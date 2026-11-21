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Buffalo Buying Tips: कहीं बूढ़ी भैंस तो नहीं खरीद रहे आप? ऐसे करें पहचान
Buffalo Farming: डेयरी का काम शुरू करने या पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए भैंस खरीद रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें जरूर जांच लें. भैंस के दांत देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है.
Buffalo Buying Tips: अगर आप भी डेयरी का काम शुरू करने के लिए भैंस खरीदने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ उसका दूध देखकर सौदा न करें. कई बार व्यापारी ज्यादा दूध देने का दावा करके उम्रदराज या बीमार भैंस भी बेच देते हैं. बाद में पशु की सेहत और दूध की मात्रा को लेकर पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में भैंस खरीदने से पहले उसके दांत, आंखें, पैर और थनों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है. खासकर उसके सामने के दांत देखकर उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है.
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Published at : 21 Nov 2026 02:33 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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