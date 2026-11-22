पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने बहरीन के सैन्य ठिकानों पर तैनात अमेरिका के दो पैट्रियट एयर डिफेंस रडार सिस्टम को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है. ईरान ने इसे अपने हवाई क्षेत्र के कथित उल्लंघन और हेंगम द्वीप पर एक रडार ठिकाने पर अमेरिकी हमले का जवाब बताया है.

इस बीच बहरीन में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान पर हमले के बाद आग लगने की खबर है. दूसरी ओर, होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास तेल टैंकरों पर हमलों और अमेरिकी ड्रोन गिराने के दावों ने समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

बहरीन में अमेरिकी रडार ठिकानों पर हमले का दावा

ईरान की IRGC ने कहा कि उसने बहरीन के अल-रफा और अवाली एयरबेस पर अमेरिकी वायु रक्षा रडार प्रणालियों को निशाना बनाया. बहरीन के अधिकारियों के अनुसार, हमले में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान प्रभावित हुआ, जहां आग लग गई. दमकल और नागरिक सुरक्षा दल आग पर काबू पाने में जुटे हैं. हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

हमले के बाद बहरीन ने लोगों के लिए जारी खतरे की चेतावनी वापस लेते हुए स्थिति सामान्य होने की जानकारी दी. हालांकि, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

ईरान ने इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने की दी चेतावनी

ईरानी संसद की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने कहा कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले किए गए तो तेहरान इजरायल के ठिकानों को निशाना बनाकर जवाब देगा. उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की धमकियां केवल बयानबाजी नहीं हैं, बल्कि उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है.

होर्मुज जलडमरूमध्य के पास तेल टैंकर में लगी आग

समुद्री क्षेत्र में भी तनाव का असर दिखाई दे रहा है. ईरानी नौसेना के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्व में प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर एक तेल टैंकर समुद्री बारूदी सुरंग से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई.

वहीं, ब्रिटेन की समुद्री एजेंसी ने ओमान के खासाब क्षेत्र के उत्तर और पूर्व में दो तेल टैंकरों पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला होने की जानकारी दी है. इन घटनाओं ने खाड़ी क्षेत्र में तेल परिवहन की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

अमेरिकी MQ-9 और प्रीडेटर ड्रोन गिराने का दावा

IRGC ने अलग-अलग घटनाओं में अमेरिका के दो ड्रोन मार गिराने का दावा किया है. इनमें एक MQ-9 और दूसरा MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन शामिल है. ईरान के अनुसार, दोनों ड्रोन को होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर निशाना बनाया गया.

सऊदी अरब में मिसाइल हमले की कोशिश नाकाम

इस बीच सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने दावा किया है कि उसने यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से पश्चिमी सऊदी अरब की तरफ दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया. सऊदी अरब ने मक्का प्रांत के लिए कुछ समय के लिए खतरे का अलर्ट जारी किया था, जिसे बाद में हटा लिया गया.

हालांकि, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है. उनका कहना है कि संगठन के अभियान तेल प्रतिष्ठानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने तक सीमित हैं.

यूरेनियम भंडार विदेश भेजने से ईरान का इनकार

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अगर तेहरान की शर्तें मान ली जाती हैं तो वह होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोल सकता है. हालांकि, उन्होंने 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने की संभावना से साफ इनकार कर दिया है.