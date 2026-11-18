कितनी कमाई होगी? इसकी कमाई पौधों की संख्या, फल की पैदावार और बाजार में मिलने वाली कीमत पर निर्भर करती है. ICAR के एक किसान मॉडल में 3 हेक्टेयर में अल्ट्रा हाई डेंसिटी तरीके से ताइवान पिंक अमरूद उगाकर 198 टन फल का उत्पादन हुआ और करीब 49.50 लाख रुपये की कुल बिक्री हुई. यानी लगभग 6.7 लाख रुपये प्रति एकड़ की ग्रॉस कमाई.