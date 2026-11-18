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Taiwan Guava Farming: गुलाबी गूदे वाले अमरूद की खेती बनाएगी मालामाल, जानें तरीका
Pink Guava Cultivation: ताइवान पिंक अमरूद की खेती किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन सकती है. यहां जानें इसकी खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए और पौधों की देखभाल कैसे करें.
Taiwan Pink Guava Farming: आजकल किसान पारंपरिक फसलों के साथ-साथ फल-फूल की खेती की और भी बढ़ रहे हैं. ताइवान पिंक अमरूद भी ऐसा ही एक विकल्प है. इसके बड़े आकार, गुलाबी गूदे और स्वाद के कारण बाजार में इसकी अच्छी डिमांड रहती है. अगर आप भी इसकी खेती शुरू करना चाहते हैं, तो पौधे लगाने से लेकर खाद-पानी और देखभाल तक कुछ जरूरी बातों को जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.
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Published at : 18 Nov 2026 04:51 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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