दिल्ली-NCR में नवंबर के आखिरी दिनों के साथ ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. रविवार (22 नवंबर) को राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह हल्की ठंड के साथ धुंध देखने को मिल रही है. हालांकि, दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है. दूसरी तरफ प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है. दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार पहुंच गया है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होगी. वहीं, दोपहर में धूप निकलने से मौसम थोड़ा गर्म रह सकता है. फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है.

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नोएडा से गुरुग्राम तक कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने वाला है. नोएडा में सुबह करीब 15 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. दिन में पारा 26 डिग्री तक पहुंच सकता है.

गाजियाबाद में सुबह धुंध और दोपहर में धूप रहने की संभावना है. वहीं, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी सुबह हल्की ठंड रहेगी और दिन में मौसम अपेक्षाकृत गर्म रह सकता है.

दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, कई इलाकों में AQI 300 पार

मौसम के साथ दिल्ली-NCR में प्रदूषण भी बड़ी परेशानी बना हुआ है. IITM के 22 नवंबर को सुबह 3 बजे के स्टेशनवार आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के DTU इलाके में AQI 325 दर्ज किया गया. ITO में यह 303 रहा. वजीरपुर में 292, जहांगीरपुरी में 284, बवाना में 273 और आनंद विहार में 257 AQI दर्ज किया गया.

इन आंकड़ों से साफ है कि राजधानी के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है. ऐसे में सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है.

अगले दिनों में और बढ़ सकती है ठंड

आने वाले दिनों में दिल्ली-NCR के तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है. 23 और 24 नवंबर को न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. इसका मतलब है कि सुबह और रात में ठंड का एहसास और बढ़ सकता है. हालांकि, दिन के समय धूप निकलने से लोगों को राहत मिलती रहेगी.

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फिलहाल दिल्ली-NCR में लोगों को सुबह और रात में गर्म कपड़े पहनने की सलाह है. वहीं, प्रदूषण को देखते हुए खराब हवा वाले इलाकों में सुबह की सैर और खुले में व्यायाम करने से बचना बेहतर होगा.