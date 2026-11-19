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Coconut Classification: नारियल फल है या तिलहन है? हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Coconut: नारियल की बिक्री को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अब यूपी में व्यापारियों को मंडी के तय नियमों के हिसाब से ही इसका कारोबार करना होगा. यहां जानें क्या है पूरा मामला.
Coconut Classification: नारियल को अगर आप भी फल मानते हैं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का हालिया फैसला आपको चौंका सकता है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नारियल को फल नहीं, बल्कि तिलहन मानने के सरकारी नियम को सही ठहराया है. इसका सीधा असर नारियल के कारोबारियों पर पड़ेगा. अब वे फल और सब्जी मंडी में नारियल नहीं बेच सकेंगे. आखिर हरे नारियल को फल मानने की मांग क्यों उठी थी और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? आइए जानते हैं.
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Published at : 19 Nov 2026 03:34 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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