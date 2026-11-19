पहले मिली छूट से नहीं मिलेगा फायदा: व्यापारी ने दलील दी थी कि वह साल 2003 से फल मंडी में कारोबार कर रहा है और पहले उसे नारियल बेचने की अनुमति भी मिलती रही है. इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले अधिकारियों की ओर से छूट मिलने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी को आगे भी नियमों से अलग कारोबार करने का अधिकार मिल जाएगा. 12 नवंबर को हाईकोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी.