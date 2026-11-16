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Mustard Crop: सरसों की फसल को माहू कीट से कैसे बचाएं? जानें आसान उपाय
Mustard Crop Pest: सरसों में फूल आने के समय माहू कीट का हमला फसल को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में इस खबर में आगे जानें इस कीट की पहचान कैसे करें और किन उपायों से फसल को इससे बचा सकते हैं.
Sarson Me Mahu: सरसों की फसल में फूल आने का समय किसानों के लिए बेहद अहम होता है.S इसी दौरान फूलों से फलियां बनने लगती हैं. लेकिन इस अवस्था में माहू कीट का हमला फसल की मेहनत पर पानी फेर सकता है. यह छोटा सा कीट फूलों और नई शाखाओं से रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देता है, जिससे फूल झड़ने और फलियां कम बनने का खतरा रहता है. ऐसे में किसानों को समय रहते इस कीट की पहचान और बचाव के सही तरीके जान लेना चाहिए.
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Published at : 16 Nov 2026 04:52 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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