ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरMustard Crop: सरसों की फसल को माहू कीट से कैसे बचाएं? जानें आसान उपाय

Mustard Crop: सरसों की फसल को माहू कीट से कैसे बचाएं? जानें आसान उपाय

Mustard Crop Pest: सरसों में फूल आने के समय माहू कीट का हमला फसल को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में इस खबर में आगे जानें इस कीट की पहचान कैसे करें और किन उपायों से फसल को इससे बचा सकते हैं.

Written By : ईशा  | Updated at : 16 Nov 2026 04:52 PM (IST)
Mustard Crop Pest: सरसों में फूल आने के समय माहू कीट का हमला फसल को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में इस खबर में आगे जानें इस कीट की पहचान कैसे करें और किन उपायों से फसल को इससे बचा सकते हैं.

Sarson Me Mahu: सरसों की फसल में फूल आने का समय किसानों के लिए बेहद अहम होता है.S इसी दौरान फूलों से फलियां बनने लगती हैं. लेकिन इस अवस्था में माहू कीट का हमला फसल की मेहनत पर पानी फेर सकता है. यह छोटा सा कीट फूलों और नई शाखाओं से रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देता है, जिससे फूल झड़ने और फलियां कम बनने का खतरा रहता है. ऐसे में किसानों को समय रहते इस कीट की पहचान और बचाव के सही तरीके जान लेना चाहिए.

1/6
फूल आने के समय रखें खास नजर: सरसों की फसल में फूल आने के बाद फलियां बनने की प्रक्रिया शुरू होती है. यह समय पैदावार के लिहाज से काफी अहम होता है. इसलिए इस दौरान खेत की नियमित निगरानी करें, ताकि माहू कीट का हमला होने पर समय रहते बचाव किया जा सके.
फूल आने के समय रखें खास नजर: सरसों की फसल में फूल आने के बाद फलियां बनने की प्रक्रिया शुरू होती है. यह समय पैदावार के लिहाज से काफी अहम होता है. इसलिए इस दौरान खेत की नियमित निगरानी करें, ताकि माहू कीट का हमला होने पर समय रहते बचाव किया जा सके.
2/6
पौधों के ऊपरी हिस्सों को ध्यान से देखें: माहू कीट सरसों के फूलों, नई शाखाओं और कोमल हिस्सों से रस चूसता है. इससे पौधे कमजोर होने लगते हैं और फूलों का सही विकास नहीं हो पाता. इसलिए पौधों के ऊपरी हिस्सों की समय-समय पर जांच करते रहें.
पौधों के ऊपरी हिस्सों को ध्यान से देखें: माहू कीट सरसों के फूलों, नई शाखाओं और कोमल हिस्सों से रस चूसता है. इससे पौधे कमजोर होने लगते हैं और फूलों का सही विकास नहीं हो पाता. इसलिए पौधों के ऊपरी हिस्सों की समय-समय पर जांच करते रहें.
3/6
फूल झड़ने और फलियां बनने पर पड़ सकता है असर: माहू का प्रकोप बढ़ने पर सरसों के फूल झड़ने लगते हैं. इससे फलियां बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और दानों की संख्या भी कम हो सकती है. समय पर कीट नियंत्रण न करने से फसल की पैदावार घटने का खतरा रहता है.
फूल झड़ने और फलियां बनने पर पड़ सकता है असर: माहू का प्रकोप बढ़ने पर सरसों के फूल झड़ने लगते हैं. इससे फलियां बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और दानों की संख्या भी कम हो सकती है. समय पर कीट नियंत्रण न करने से फसल की पैदावार घटने का खतरा रहता है.
4/6
ठंड और बादल वाले मौसम में रहें सतर्क: ठंड के मौसम और आसमान में बादल छाए रहने पर माहू कीट का प्रकोप बढ़ सकता है. ऐसे में किसानों को खेत का खास ध्यान रखना चाहिए. खासकर नई शाखाओं, फूलों और पत्तियों पर कीट दिखाई दे रहे हैं या नहीं, यह जरूर जांचें.
ठंड और बादल वाले मौसम में रहें सतर्क: ठंड के मौसम और आसमान में बादल छाए रहने पर माहू कीट का प्रकोप बढ़ सकता है. ऐसे में किसानों को खेत का खास ध्यान रखना चाहिए. खासकर नई शाखाओं, फूलों और पत्तियों पर कीट दिखाई दे रहे हैं या नहीं, यह जरूर जांचें.
5/6
नीम तेल और जैविक उपायों से करें बचाव: माहू कीट का शुरुआती प्रकोप दिखाई देने पर नीम तेल और कृषि विभाग की ओर से सुझाए गए जैविक उत्पादों का इस्तेमाल किया जा सकता है. नीम और नीलगिरी की पत्तियों से तैयार अर्क भी एक विकल्प है, लेकिन इसे बनाने और छिड़कने का सही तरीका विशेषज्ञ से जरूर पूछें.
नीम तेल और जैविक उपायों से करें बचाव: माहू कीट का शुरुआती प्रकोप दिखाई देने पर नीम तेल और कृषि विभाग की ओर से सुझाए गए जैविक उत्पादों का इस्तेमाल किया जा सकता है. नीम और नीलगिरी की पत्तियों से तैयार अर्क भी एक विकल्प है, लेकिन इसे बनाने और छिड़कने का सही तरीका विशेषज्ञ से जरूर पूछें.
6/6
कीट दिखते ही कृषि विशेषज्ञ से लें सलाह: माहू कीट दिखाई देने पर उसके फैलने का इंतजार न करें. तुरंत कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञ से संपर्क करें. उनकी सलाह के अनुसार ही कीट नियंत्रण के उपाय अपनाएं. इससे फसल को ज्यादा नुकसान से बचाने में मदद मिल सकती है.
कीट दिखते ही कृषि विशेषज्ञ से लें सलाह: माहू कीट दिखाई देने पर उसके फैलने का इंतजार न करें. तुरंत कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञ से संपर्क करें. उनकी सलाह के अनुसार ही कीट नियंत्रण के उपाय अपनाएं. इससे फसल को ज्यादा नुकसान से बचाने में मदद मिल सकती है.
Published at : 16 Nov 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Sheep Breeding: भेड़ों को सिर्फ चराने से नहीं बढ़ेगा उत्पादन, अपनाएं ये तरीके
भेड़ों को सिर्फ चराने से नहीं बढ़ेगा उत्पादन, अपनाएं ये तरीके
एग्रीकल्चर
PM Kisan योजना की 25वीं किस्त कब आएगी, क्या है लेटेस्ट अपडेट?
PM Kisan योजना की 25वीं किस्त कब आएगी, क्या है लेटेस्ट अपडेट?
एग्रीकल्चर
Agrivoltaics: खेत में सोलर पैनल से खेती और कमाई कैसे करें किसान? समझें पूरा फॉर्मूला
खेत में सोलर पैनल से खेती और कमाई कैसे करें किसान? समझें पूरा फॉर्मूला
एग्रीकल्चर
Betel Leaf Farming: पान की खेती कैसे होती है, इसमें कितना मुनाफा?
पान की खेती कैसे होती है, इसमें कितना मुनाफा?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
युवाओं के हाथ में टैबलेट यानि सामर्थ्य का संकल्प
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह ने अजित पवार की जमकर की तारीफ, 'महायुति में आने से...', उद्धव ठाकरे पर तंज
अमित शाह ने अजित पवार की जमकर की तारीफ, 'महायुति में आने से...', उद्धव ठाकरे पर तंज
दिल्ली NCR
यमुना की सफाई पर AAP नेता का CM रेखा गुप्ता को चैलेंज, बोले- 1 लीटर पानी पीकर दिखाएं
यमुना की सफाई पर AAP नेता का CM रेखा गुप्ता को चैलेंज, बोले- 1 लीटर पानी पीकर दिखाएं
इंडिया
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
क्रिकेट
कब से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? जानें शेड्यूल, स्क्वॉड और टाइमिंग
कब से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? जानें शेड्यूल, स्क्वॉड और टाइमिंग
बॉलीवुड
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
ऑटो
Electric Vehicle Sales: पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
शिक्षा
JEE Main 2027 के फॉर्म में आधार और 10वीं के नाम में अंतर तो न हों परेशान, NTA ने दी राहत
JEE Main 2027 के फॉर्म में आधार और 10वीं के नाम में अंतर तो न हों परेशान, NTA ने दी राहत
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget