नीम तेल और जैविक उपायों से करें बचाव: माहू कीट का शुरुआती प्रकोप दिखाई देने पर नीम तेल और कृषि विभाग की ओर से सुझाए गए जैविक उत्पादों का इस्तेमाल किया जा सकता है. नीम और नीलगिरी की पत्तियों से तैयार अर्क भी एक विकल्प है, लेकिन इसे बनाने और छिड़कने का सही तरीका विशेषज्ञ से जरूर पूछें.