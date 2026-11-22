PM Matasya Sampada Yojana: खेती-किसानी के साथ अगर आप कमाई का कोई दूसरा जरिया तलाश रहे हैं, तो मछली पालन आपके लिए अच्छा विकल्प बन सकता है. सरकार भी इस काम को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. इस योजना के तहत मछली पालन शुरू करने, तालाब बनाने, मछली के बीज डालने और मछलियों को रखने के लिए जरूरी सुविधाएं तैयार करने में आर्थिक मदद दी जाती है.

योजना में पात्र लाभार्थियों को काम के हिसाब से 40 से 60 फीसदी तक सरकारी सहायता मिल सकती है. इससे कम पैसे में मछली पालन का कारोबार शुरू करने या पहले से चल रहे काम को बढ़ाने में मदद मिलती है.

क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केंद्र सरकार की एक खास योजना है, जिसे साल 2020 में शुरू किया गया था. इसका मकसद देश में मछली उत्पादन बढ़ाना, मछली पालने के तरीके बेहतर बनाना और मछुआरों व मछलीपालकों की कमाई बढ़ाना है. इसके तहत गांवों और शहरों में मछली पालन से जुड़े लोगों को आर्थिक और तकनीकी मदद दी जाती है.

मछली पालन के लिए कितनी मिलती है सब्सिडी?

इस योजना में सामान्य वर्ग के लोगों को पात्र कामों की तय लागत पर 40 फीसदी तक सरकारी सहायता मिलती है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए यह सहायता 60 फीसदी तक है. यानी अगर किसी पात्र काम की तय लागत 1 लाख रुपये है, तो सामान्य वर्ग को 40 हजार रुपये और एससी, एसटी व महिलाओं को 60 हजार रुपये तक की मदद मिल सकती है.

किन कामों के लिए मिलती है सरकारी मदद?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन से जुड़े कई कामों के लिए सहायता दी जाती है. इसमें नए तालाब का निर्माण, पुराने तालाब की मरम्मत, मछली के बीज तैयार करना, मछली पालन के लिए टैंक बनाना और बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन शामिल हैं.

इसके अलावा मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, बर्फ बनाने की मशीन, मछली ले जाने वाली गाड़ी और बिक्री के लिए दुकान या कियोस्क लगाने में भी मदद दी जाती है. समुद्री मछुआरों को नाव, जाल और सुरक्षा से जुड़े जरूरी उपकरणों के लिए भी सहायता मिल सकती है.

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योजना का लाभ लेने के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ मछली किसान, मछुआरे, मछली बेचने वाले, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां और मछली पालन का कारोबार शुरू करने वाले लोग उठा सकते हैं. इसके लिए आवेदक को अपने काम से जुड़ी जरूरी जानकारी और प्रस्तावित प्रोजेक्ट का विवरण देना होता है.

कैसे करें योजना के लिए आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए अपने जिले के मत्स्य पालन विभाग या जिला मत्स्य अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. वहां से आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और अपने काम के हिसाब से मिलने वाली सरकारी मदद की जानकारी मिल जाएगी. इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आधिकारिक पोर्टल pmmsy.dof.gov.in पर भी योजना से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं.

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