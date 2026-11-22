How Often To Mop Floors: घर की सफाई करना हर किसी के लिए जरूरी काम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर दिन पूरे घर में पोछा लगाना ही पड़े. फर्श पर थोड़ी-सी गंदगी या किसी जगह पर कुछ गिर जाने पर पूरे घर की सफाई करने के बजाय सिर्फ उसी हिस्से को साफ किया जा सकता है. इसे स्पॉट-क्लीनिंग कहा जाता है. इन दिनों घर की सफाई को आसान बनाने के लिए इस तरीके पर काफी ध्यान दिया जा रहा है.

घर में कितनी बार पोछा लगाना चाहिए, इसका कोई एक नियम नहीं है. एक्सपर्ट के मुताबिक, सामान्य तौर पर हफ्ते में कम से कम एक बार फर्श पर पोछा लगाना ठीक रहता है. खासकर किचन और बाथरूम जैसी जगहों पर, जहां खाने-पीने की चीजें गिरने या पानी फैलने की संभावना ज्यादा रहती है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर घर में हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पोछा लगाया जाए. घर में कितने लोग रहते हैं और फर्श पर कितनी आवाजाही होती है, इसका भी असर पड़ता है. ज्यादा लोगों के रहने पर फर्श जल्दी गंदा हो सकता है. इसलिए पोछा लगाने का फैसला सिर्फ दिन गिनकर नहीं, बल्कि फर्श की हालत देखकर करना बेहतर है.

कब समझें कि फर्श पर पोछा लगाने का समय आ गया है?

कई बार फर्श पर गंदगी साफ दिखाई देती है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जिन्हें हम आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं. अगर फर्श पहले के मुकाबले फीका या गंदा दिखने लगा है तो सफाई की जरूरत हो सकती है. लगातार लोगों के आने-जाने से फर्श की चमक कम हो सकती है.





घर के कोनों में धूल, बाल और छोटे-छोटे कचरे के गुच्छे जमा होना भी एक संकेत है. आमतौर पर झाड़ू लगाने के दौरान ऐसी गंदगी कोनों में चली जाती है और वहीं जमा होती रहती है. अगर किचन में चलते समय जूते या चप्पल फर्श पर चिपकने लगें तो यह भी साफ संकेत है कि उस हिस्से की अच्छी तरह सफाई करने का समय आ गया है. टाइल्स के बीच की ग्राउट लाइन अगर गंदी या काली नजर आने लगे तो भी फर्श की सफाई करनी चाहिए. कई बार झाड़ू लगाने के बाद भी खाने के टुकड़े और दूसरी गंदगी टाइल्स के बीच जमा हो जाती है. इसके अलावा पानी या दूसरी चीजें गिरने से भी ग्राउट गंदी दिख सकती है.

कुछ लोगों को घर में धूल, परागकण या पालतू जानवरों के बालों की वजह से एलर्जी की परेशानी हो सकती है. ऐसे लोगों को फर्श पर सफाई की जरूरत बाकी लोगों की तुलना में जल्दी महसूस हो सकती है.

पोछा लगाने से पहले यह काम जरूर करें

फर्श पर सीधे पोछा लगाने के बजाय पहले झाड़ू लगाना या वैक्यूम करना जरूरी है. अगर फर्श पर पहले से धूल, बाल या दूसरे छोटे कण पड़े हैं और आप सीधे गीला पोछा लगा देते हैं तो गंदगी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, पोछा लगाने से पहले फर्श को अच्छी तरह साफ करना चाहिए. इसके लिए फ्लैट-हेड मॉप और कई मॉप पैड इस्तेमाल किए जा सकते हैं. उनका कहना है कि पोछे को बार-बार उसी गंदे पानी में धोने से भी सफाई का असर कम हो सकता है.





रोज पूरे घर में पोछा लगाने की जगह करें स्पॉट-क्लीनिंग

अगर घर के किसी हिस्से में सिर्फ पानी, चाय, दूध, खाना या दूसरी चीज गिर गई है तो पूरे घर में पोछा लगाने की जरूरत नहीं है. ऐसी स्थिति में सिर्फ उसी जगह को तुरंत साफ कर देना काफी हो सकता है. इसी तरीके को स्पॉट-क्लीनिंग कहा जाता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि छोटी गंदगी के लिए आपको हर बार पूरा घर साफ नहीं करना पड़ता. इससे सफाई का काम कम समय में हो सकता है और फर्श भी साफ नजर आता है.

ब्रेड के टुकड़े, बाल या दूसरी छोटी गंदगी दिखाई देते ही उसे हटा देना भी फर्श को लंबे समय तक साफ रखने में मदद कर सकता है. नियमित रूप से झाड़ू या वैक्यूम करने से भी फर्श पर गंदगी जमा नहीं होती. गीली चीजें या पानी गिरने पर उसे तुरंत साफ करना भी जरूरी है. इससे फर्श पर दाग पड़ने या पानी से नुकसान होने का खतरा कम किया जा सकता है.

घर के दरवाजे पर रखें दो डोरमैट

फर्श को बार-बार गंदा होने से बचाने के लिए घर के हर एंट्रेंस पर दो डोरमैट रखने की सलाह दी गई है. एक मैट बाहर और दूसरा अंदर रखने से जूते-चप्पलों के साथ आने वाली धूल और गंदगी को घर के अंदर पहुंचने से कुछ हद तक रोका जा सकता है. इस छोटी-सी आदत से फर्श पर धूल और मिट्टी कम आ सकती है और बार-बार पोछा लगाने की जरूरत भी कम हो सकती है.

कभी-कभी करें डीप क्लीनिंग

नियमित झाड़ू और वैक्यूम के अलावा बीच-बीच में डीप क्लीनिंग भी की जा सकती है. पारंपरिक गीले पोछे के बीच का समय बढ़ाने के लिए कभी-कभी स्टीम मॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, फर्श की सफाई का तरीका उसके मटेरियल के हिसाब से चुनना जरूरी है. हर तरह के फर्श पर एक ही तरीके या क्लीनर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

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नया मॉप खरीदते समय क्या देखें?

जॉर्ज लेइवा के मुताबिक, डिस्पोजेबल मॉप पैड इस्तेमाल करने वाले लोग काफी हैं, लेकिन वह इन्हें सबसे बेहतर विकल्प नहीं मानते. इन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंकना पड़ता है, इसलिए लंबे समय में यह ज्यादा खर्चीला हो सकता है. इसके अलावा इनसे कचरा भी बढ़ता है.

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