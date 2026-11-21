भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शनिवार को अपने OBC मोर्चा के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों की लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने X प्लेटफॉर्म पर पदाधिकारियों और सदस्यों के नामों के साथ उनकी नियुक्ति की जानकारी साझा की है.

BJP की तरफ से जारी आधिकारिक लिस्ट के मुताबिक, पार्टी ने OBC मोर्चा के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री, राष्ट्रीय सह-कार्यालय मंत्री, मीडिया संयोजक, सोशल मीडिया संयोजक, सोशल मीडिया सह-संयोजक, नीति एवं शोध संयोजक, नीति एवं शोध सह-संयोजक, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य और राष्ट्रीय कार्यसमिति – विशेष आमंत्रित पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति की है.

नितिन नवीन ने BJP OBC मोर्चा के लिए 7 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किए नियुक्त

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के ओबीसी मोर्चा के लिए कुल 7 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है. इसमें जोगेन मोहन को असम, ममता मोहंता को ओडिशा, संगम लाल गुप्ता को उत्तर प्रदेश, बबनराव रावजी चौधरी को महाराष्ट्र, सत प्रकाश राणा को दिल्ली, डॉ. अर्जुन साहनी को बिहार और संगीता बलवंत बिंद को उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय मंत्री पद पर इनकी हुई नियुक्ति

वहीं, गजेंद्र यादव को दिल्ली, प्रमोद मध्वराज को कर्नाटक, ललित चंद्राकार को छत्तीसगढ़ में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया है.

इसके साथ ही, दशरथजी ठाकोर को गुजरात, टी. वरथराजन को तमिलनाडु, संजीव कुमार (बबलू भगत) को झारखंड, सरिता जांगिड़ को हरियाणा, कडगंची रमेश को तेलंगाना, वैभव पंवार को मध्य प्रदेश और भीम कुमार साहू को बिहार में राष्ट्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को भाजपा ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं अन्य दायित्वों पर नियुक्त किया गया है। https://t.co/eA7HqyuxgC — BJP (@BJP4India) November 21, 2026

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में राधेश्याम यादव को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, दिल्ली में संजय कुमार गुर्जर को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री, दिल्ली में ही डॉ. अरुण यादव को राष्ट्रीय सह-कार्यालय मंत्री, बिहार में अजय गुप्ता को मीडिया संयोजक, दिल्ली में परीक्षित डागर को सोशल मीडिया संयोजक, मध्य प्रदेश में प्रदीप माहौर सोनी को सोशल मीडिया सह-संयोजक, दिल्ली में प्रो. पंकज चौधरी को नीति एवं शोध संयोजक, ओडिशा में आशुतोष बेहेरा और उत्तर प्रदेश में राहुल यादव को नीति एवं शोध सह-सयोजक पद पर नियुक्त किया गया है.

BJP ओबीसी मोर्चा के लिए 37 राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्यों की नियुक्ति

भाजपा की तरफ जारी अधिसूचना के मुताबिक, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने BJP ओबीसी मोर्चा के लिए 37 राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्यों की नियुक्ति की है. इनमें अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह से संजीव रंगैया, आंध्र प्रदेश से श्रीनिवास राव कंटुबुक्ता, बिहार से राजीव रंजन (विशाल यादव), चंडीगढ़ से संजीव वर्मा, छत्तीसगढ़ से खम्हन ताम्रकार, दादर-नगर हवेली और दमन-दीव से विशाल तंडेल, दिल्ली से श्वेता सैनी, गोवा से शशिकांत सावंत, गुजरात से महेंद्रभाई झुंगी, हरियाणा से अवनीत कौर और रामेश्वर प्रजापति, हिमाचल प्रदेश से ओपी चौधरी, जम्मू-कश्मीर से सज्जाद हुसैन कुमार और बोधराज मेहरा, झारखंड से देव नारायण प्रजापति का नाम शामिल है.

इनके अलावा, केरलम से एवी अरुण प्रकाश, मध्य प्रदेश से सीताराम बाथम और समीक्षा गुप्ता, महाराष्ट्र से राहुल गोविंद केंद्रे, मणिपुर से एल. गोपाल सिंह, मेघालय से विनोद राय, मुंबई से हर्षदा फरांदे और डॉ. स्मिता आर. काले, नागालैंड से प्रभाकर यादव, ओडिशा से प्रशांत नायक, पंजाब से राजिंदर बिट्टा और सरदार हरविंदर सिंह ढिल्लों, राजस्थान से जगदीश देवासी और संगीता सोलंकी, सिक्किम से गिरीश चंद्र राय, तेलंगाना से भानु प्रकाश मुधिराज, त्रिपुरा से गोपाल चंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश से भुवन भूषण कमल और डॉ. ऋचा राजपूत, उत्तराखंड से महेंद्र धीमान और पश्चिम बंगाल से अजीत दास और मीनाक्षी कर्मकार दास को राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है.

वहीं, ओडिशा से प्रो. अद्वैत चरण गणनायक, दिल्ली से युजवेंद्र सिंह चहल और उत्तर प्रदेश से अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा को राष्ट्रीय कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है.

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