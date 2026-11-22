पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने 'ओरा इंडिया टूर 2026' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में धमाकेदार कॉन्सर्ट किया. दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में खचाखच भरी भीड़ को देखकर दिलजीत काफी खुश नजर आए. इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी खुशी जाहिर की, बल्कि उन लोगों को भी जवाब दिया, जो उनके गानों और कॉन्सर्ट पर पाबंदी लगाने की मांग कर रहे हैं.

अपने बेबाक अंदाज में उन्होंने मशहूर ब्रिटिश बैंड 'कोल्डप्ले' का उदाहरण देते हुए भारतीय और विदेशी कलाकारों के साथ होने वाले दोहरे व्यवहार पर सवाल उठाए.

कोल्डप्ले का नाम लेकर दिलजीत ने उठाए सवाल

अहमदाबाद में परफॉर्म करने से पहले दिलजीत ने वहां मौजूद दर्शकों से बात की. उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में परफॉर्म करने पर खुशी जताई और फैंस का शुक्रिया अदा किया.

सिंगर ने कहा, 'हमें गर्व होना चाहिए कि हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है. हमने वेम्बली में भी परफॉर्म किया है, लेकिन इस जगह पर परफॉर्म करना मेरा सपना था. आप लोगों ने मेरा ये सपना पूरा कर दिया. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. मैं आप सबसे प्यार करता हूं.'

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कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट पर कही ये बात

इसके बाद उन्होंने पिछले साल इसी स्टेडियम में हुए कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट को याद किया. दिलजीत ने बताया कि उस दिन ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें भी इस स्टेडियम में परफॉर्म करना है. हालांकि, उन्होंने कोल्डप्ले के गाने 'Hymn for the Weekend' का जिक्र करते हुए सवाल किया कि जब विदेशी कलाकार ऐसे गाने गाते हैं, तो उन पर कोई आपत्ति क्यों नहीं जताता.

दिलजीत ने कहा, 'पिछले साल जब कोल्डप्ले का पूरा बैंड यहां आया था और उसने परफॉर्म किया था, तभी मैंने तय कर लिया था कि मुझे भी यहां परफॉर्म करना है. लेकिन एक बात बताता हूं. जब कोल्डप्ले गाता है, 'I'm feeling drunk and high', तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती. मुझे वो गाना पसंद है. जब कोल्डप्ले यहां आकर ये गाना गाता है, तो किसी को दिक्कत नहीं होती. लेकिन जब दिलजीत ऐसा करता है, तो परेशानी होती है. ये दोहरे मापदंड क्यों हैं?'

विदेशी कलाकारों और भारतीय सिंगर्स के साथ अलग व्यवहार क्यों?

सिंगर ने आगे कहा कि विदेश से कोई कलाकार आकर गाना गाता है, तो किसी को परेशानी नहीं होती, लेकिन भारतीय कलाकारों पर सवाल उठाए जाते हैं.

उन्होंने कहा, 'अगर विदेश से कोई कलाकार आकर गाता है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती. लेकिन लोगों को दिलजीत से परेशानी है. वो मुझसे कहते हैं कि मैं विदेश से आया हूं. मेरा जन्म यहीं हुआ है. मेरा जन्म होनोलूलू में नहीं हुआ. मैं पूरी दुनिया में घूमता हूं और मेरे साथ जो म्यूजिशियन हैं, वो सभी भारतीय हैं और यहीं पैदा हुए हैं. इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए. ये वही लोग हैं, जो मेरे साथ पूरी दुनिया में घूमते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'ये दोहरे मापदंड सिर्फ मेरे लिए ही क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आता. अगर आप मुझ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, तो लगा दीजिए. मुझे पाबंदी लगाने वाले लोगों से कोई परेशानी नहीं है. मैं अपनी मस्ती में हूं. मैं उन्हें भी प्यार भेजता हूं.'

दिलजीत ने सुनाई शायरी

अपनी बात रखते हुए दिलजीत ने पंजाबी में एक शेर भी सुनाया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'क्या मैं एक शेर सुनाऊं? मुझे एक शेर सुनाने दीजिए. इसके बाद पता नहीं, शायरी पर भी बैन लग जाए.'

उन्होंने अपने शेर का मतलब समझाते हुए कहा कि जो होना तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता और एक बार कोई बात शुरू हो जाए, तो उसे इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता.

उकसाने वालों को दिया करारा जवाब

इस दौरान दिलजीत ने उन्हें उकसाने वालों को भी जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'अगर आप मुझे उकसाएंगे, तो मैं जवाब दूंगा. अगर आपने मुझे परेशान किया, तो भाई मैं ट्रेंड करने लगूंगा. इसलिए मुझे मत उकसाइए. मैं परफॉर्म करूंगा, अपने टैक्स भरूंगा और यहां से जाकर पूरी दुनिया में पंजाबी और भारतीय म्यूजिक को आगे बढ़ाता रहूंगा. प्लीज मुझे मत उकसाइए.'

दिलजीत के चार गानों पर रोक

दरअसल, दिलजीत के इन बयानों की वजह उनके चार गानों को लेकर उठी आपत्ति है. अहमदाबाद कॉन्सर्ट से पहले चंडीगढ़ के पीजीजीसी-46 में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पंडित राव धरेंनावर ने सिंगर से चार गाने परफॉर्म न करने की मांग की थी. उनका आरोप है कि इन गानों के बोल शराब, ड्रग्स और हथियारों को बढ़ावा देते हैं. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर दिलजीत ने ये गाने गाए, तो वो गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे.

जिन चार गानों पर आपत्ति जताई गई है, उनमें 'पटियाला पेग', 'पंज तारा', 'जे बिछो फीम लब्बिया' और 'जट्ट उठे फायर करदा' शामिल हैं.