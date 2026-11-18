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Wheat Irrigation: गेहूं की पहली सिंचाई कब करें? जानें पानी देने का सही समय
Wheat Crop Irrigation: गेहूं की फसल में पहली सिंचाई का सही समय और तरीका पैदावार पर असर डालता है. यहां जानें बुवाई के कितने दिन बाद खेत में पानी देना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
Gehun Ki Pehli Sinchai: गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ समय पर बुवाई करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सिंचाई करना भी उतना ही जरूरी है. खासकर पहली सिंचाई में जरा-सी लापरवाही पौधों की बढ़वार पर असर डाल सकती है. ऐसे में किसानों को गेहूं की पहली सिंचाई कब और कितनी करनी चाहिए, यह जानना जरूरी है.
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Published at : 18 Nov 2026 03:45 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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