बुवाई के 20 से 22 दिन बाद करें पहली सिंचाई: गेहूं की समय पर बुवाई करने वाले किसानों को पहली सिंचाई करीब 20 से 22 दिन के अंदर कर देनी चाहिए. इस समय पौधों की जड़ें विकसित हो रही होती हैं. सही समय पर पानी मिलने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है.