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Cattle Care: सर्दियों में पशुओं को निमोनिया से कैसे बचाएं? जानें आसान तरीके
Animal Husbandry: सर्दियों में गाय-भैंस जैसे दुधारू पशुओं को निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है. यहां जानें इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं और ठंड के मौसम में पशुओं को इससे बचाने के जरूरी उपाय.
Pneumonia In Cattle: सर्दियों में ठंड सिर्फ इंसानों को ही परेशान नहीं करती, बल्कि इसका असर गाय-भैंस जैसे दुधारू पशुओं की सेहत पर भी पड़ता है. इस मौसम में जरा सी लापरवाही पशुओं को निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में ला सकती है. शुरुआत में पशुपालक इसके लक्षणों को सामान्य सर्दी-जुकाम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इससे बीमारी बढ़ सकती है और पशु की जान तक जा सकती है. ऐसे में जरूरी है कि, पशुपालक समय रहते इसके लक्षण पहचानें और ठंड के मौसम में अपने पशुओं की सही देखभाल करें.
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Published at : 19 Nov 2026 06:08 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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