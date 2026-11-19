नवजात बछड़ों को सर्दियों में विशेष देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें ठंड और संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है. जन्म के तुरंत बाद उन्हें मां का पहला गाढ़ा दूध यानी खीस जरूर पिलाएं. उनकी नाभि साफ रखें और ठंडी हवा व नमी से बचाएं. समय-समय पर स्वास्थ्य जांच भी करवाते रहें.