पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) गठबंधन पर आम आदमी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया आई है. SAD-BJP गठबंधन पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा ये लोग सत्ता के लिए साथ आते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, और फिर साथ आ जाते हैं.

पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा- "दूसरी तरफ, हम पंजाब के विकास के लिए काम कर रहे हैं. पूरा पंजाब देख सकता है कि पिछले पांच सालों में भगवंत मान ने कैसे मेहनत से काम किया है, ताकि पिछले 70-75 सालों में पंजाब को हुए नुकसान को ठीक किया जा सके."

वहीं इस गठबंधन पर आप नेता तरनप्रीत सिंह सोंध ने कहा कि बीजेपी और अकाली दल में असल में गठबंधन कभी टूटा ही नहीं. वे पिछले 30 सालों से साथ में है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे चार काले कानून (कृषि कानून) लाते तो, हमारे 750 किसान दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हो गए थे. उन्हें दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया था. उस समय अकाली दल ने आंखों में धूल झोंकने के लिए सोची-सम्क्जी चाल चलते हुए बीजेपी के साथ समझौता कर लिया था. यह सच में शर्मनाक है कि अकाली दल अब फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहा है.

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अमित शाह ने गठबंधन का ऐलान किया

नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि अकाली दल कभी NDA का हिस्सा था.आज सबसे पुराने साथी वापस आ रहे हैं मैं सुखबीर बादल का स्वागत करता हूँ. इसके साथ ही उन्होंने गुरुपार्व और देव दीपावली की बधाई दी.

इस दौरान अमित शाह ने कहा कि उनका लक्ष्य पंजाब में भ्रष्टाचार और नशे को पूरी तरह खत्म करना है. प्रेस कांफ्रेंसे में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सुखबीर बादल ने भी पंजाब में NDA की सरकार बनने का दावा किया.

पंजाब में तेज हुई राजनीति

बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन का ऐलान होते ही अब रजनीति और तेज होगी. 117 सीटों पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले मैदान में हैं. इस बीच सिख और हिन्दू वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने अकाली दल को साथ लिया है. हालांकि अभी सीटों और सीएम के चेहरे को लेकर स्थिति साफ होना बाकी है.

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