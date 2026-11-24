Poultry Feed Cost: मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा खर्च दाने पर होता है. खासकर छोटे मुर्गी पालकों के लिए रोजाना मुर्गियों को दाना खिलाना महंगा पड़ता जा रहा है. मुर्गियों और सोयाबीन के बढ़ते दामों की वजह से दाने के दाम भी बढ़ रहे हैं जिससे मुर्गी पालकों की कमाई घट सकती है. ऐसे में वे चाहते हैं कि दाने का खर्च कम हो, लेकिन इसका असर मुर्गियों की सेहत और अंडे या मांस के उत्पादन पर न पड़े.

इसके लिए कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मुर्गियों के दाने का अच्छा विकल्प बन सकती हैं. अगर इन्हें सही मात्रा और तरीके से मुर्गियों को खिलाया जाए, तो दाने पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है. इससे छोटे मुर्गी पालकों को भी राहत मिल सकती है.

मक्के की जगह बाजरा, ज्वार और कनकी का करें इस्तेमाल

मुर्गियों के दाने में मक्का और सोयाबीन की जगह कुछ दूसरे सस्ते विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है. मक्के की जगह बाजरा, ज्वार और चावल के टूटे दाने (कनकी) दिए जा सकते हैं. इनमें ऊर्जा होती है, जो मुर्गियों की बढ़वार में मदद करती है. वहीं, सोयाबीन की जगह कुछ मात्रा में सूरजमुखी और सरसों की खली का इस्तेमाल किया जा सकता है. इनमें मौजूद प्रोटीन मुर्गियों के विकास और अंडे देने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है.

अजोला भी है सस्ता और पोषण से भरपूर विकल्प

इसके अलावा, अजोला भी मुर्गियों के दाने का अच्छा विकल्प है. यह पानी में उगने वाला हरा पौधा है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसे उगाने में ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती और लागत भी कम आती है. हालांकि, इन सभी चीजों को मुर्गियों के दाने में सही मात्रा में मिलाना जरूरी है, ताकि उन्हें पर्याप्त पोषण मिलता रहे.

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दाने के साथ इन बातों का भी रखें ध्यान

मुर्गी पालन में केवल सस्ता दाना खरीदना ही कमाई बढ़ाने का तरीका नहीं है. यह भी जरूरी है कि मुर्गियों को खाने में पर्याप्त पोषण मिले. अगर दाने में प्रोटीन, ऊर्जा, कैल्शियम और दूसरे जरूरी पोषक तत्व कम हो गए, तो मुर्गियों की सेहत खराब हो सकती है. इससे अंडे देने की क्षमता और वजन बढ़ने की रफ्तार भी कम हो सकती है.

इसलिए मक्के या सोयाबीन की जगह कोई दूसरा अनाज इस्तेमाल करने से पहले उसकी सही मात्रा जानना जरूरी है. हर उम्र की मुर्गी की खाने की जरूरत अलग होती है. छोटे चूजों, मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों और अंडे देने वाली मुर्गियों को एक जैसा दाना नहीं दिया जा सकता.

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