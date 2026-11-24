एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान मुस्लिम महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा की वकालत एवं महिला-पुरुषों के खुले मेलजोल की आलोचना करने संबंधी अपनी टिप्पणी को लेकर विवादों में घिर गए हैं. इस पर बीजेपी की ओर से निशाना साधा गया है.

बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को अपना बयान जारी करते हुए कहा कि एआईएमआईएम के विधायक का जो बयान आया है मुस्लिम महिलाओं को लेकर उसकी जितनी निंदा की जाए कम है. भारत संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाला देश है. यहां इस तरह का बयान देना अस्वीकार्य है.

दानिश ने कहा, "सदियों से मुस्लिम महिलाओं के प्रति इस प्रकार का नफरत, मुस्लिम बहनों-बेटियों को घर में कैद करने का जो कवायद है वो मौलानाओं और मुल्लाओं के द्वारा किया गया है… अब उसी में एक विधायक ने मुस्लिम महिलाओं को अपशब्द, तवायफ और उनको घर में कैद करने की बात की है…"

सोफिया कुरैशी और सानिया मिर्चा का दिया उदाहरण

उन्होंने कहा कि आप जितनी कोशिश करेंगे मुस्लिम महिलाओं को दबाने की उतना ही भारत का संविधान उनको शक्ति प्रदान करता है कि वो कर्नल सोफिया कुरैशी बनती हैं, सानिया मिर्चा बनती हैं, इसलिए वो अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं. कोई शरीयत के नाम पर, कोई मजहब के नाम पर, या शरीयत का डर दिखाकर कोई मौलाना या विधायक मुस्लिम बेटियों को चारदीवारी में कैद नहीं सकता है.

यह भी पढ़ें- BJP बोली- राहुल गांधी भारत को बदनाम करना चाहते हैं, कांग्रेस ने दिया गजब जवाब

उन्होंने दो टूक में कहा, "जिनको भी संविधान की जगह पर शरीयत अपनाना है, उनके लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के रास्ते खुले हुए हैं. वो भारत छोड़कर अफगानिस्तान और पाकिस्तान जा सकते हैं."

उधर, अख्तरुल ईमान ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने भले ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये ऐसे हैं जैसे किसी जिद्दी बच्चे को थप्पड़ मारकर जगाने की कोशिश की जाती है, जो समय पर उठने से इनकार करता है. विधायक ने कहा, ‘"मुस्लिम महिलाओं के लिए पर्दा हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. वैसे भी, मेरी बातें उन सामान्य, आस्थावान और धर्म का पालन करने वाले मुसलमानों के लिए थीं."

यह भी पढ़ें- Watch: अनंत सिंह के दामाद हल्दी के दिन रोने लगे, सादगी का VIDEO वायरल