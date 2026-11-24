Beetal Goat Breed: आज के समय में बकरी पालन गांवों में कमाई का अच्छा जरिया बनता जा रहा है. कम जगह और कम खर्च में शुरू होने वाले इस कारोबार में कई किसान अच्छी नस्ल की बकरियां पालना पसंद करते हैं. इन्हीं में एक नाम बीटल बकरी का भी है. यह पंजाब की मशहूर नस्ल है, जिसे दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है. इसका शरीर बड़ा होता है.

कई नस्लों के मुकाबले इसके दूध देने की क्षमता भी अच्छी मानी जाती है. यही वजह है कि, पशुपालक इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं. लेकिन बाजार में बीटल के नाम पर कई बार दूसरी नस्लों की बकरियां भी बेच दी जाती हैं. ऐसे में इसे खरीदने से पहले इसकी पहचान और कीमत के बारे में जानना जरूरी है.

कितनी कीमत में मिलती है बीटल बकरी?

बीटल बकरी की कीमत उसकी उम्र, वजन, सेहत और नस्ल की शुद्धता पर निर्भर करती है. बाजार में इसके बच्चे कम कीमत पर मिल सकते हैं, जबकि अच्छी नस्ल की बड़ी और दूध देने वाली बकरी महंगी होती है. कुछ विक्रेता अच्छी बकरियों की कीमत 15 हजार से 50 हजार रुपये या इससे ज्यादा तक बताते हैं.

इसलिए बकरी खरीदते समय सिर्फ उसकी बताई गई कीमत देखकर फैसला न लें. पहले उसका वजन करवाएं और उम्र, सेहत व दूध देने की क्षमता के बारे में अच्छी तरह जानकारी लें. अगर आप बच्चे पैदा करवाने के लिए बकरी खरीद रहे हैं, तो उसके माता-पिता की नस्ल के बारे में भी पता कर लें.

बीटल बकरी की पहचान कैसे करें?

बीटल बकरी की कुछ खास पहचान होती हैं, जिनकी मदद से आप इसे दूसरी नस्लों से अलग पहचान सकते हैं.

इस नस्ल की ज्यादातर बकरियां काले रंग की होती हैं. कुछ का रंग भूरा होता है.

इसके शरीर पर सफेद धब्बे भी दिखाई देते हैं.

इसके कान लंबे, चौड़े और नीचे की तरफ लटके होते हैं. यह इसकी सबसे खास पहचान है.

इसके कानों की लंबाई करीब 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है.

बीटल बकरी की नाक थोड़ी उभरी हुई होती है, जिसे रोमन नोज कहा जाता है.

इसके सींग मध्यम आकार के होते हैं और पीछे की तरफ मुड़े रहते हैं.

इसका शरीर लंबा और ऊंचा होता है. इसके पैर भी लंबे होते हैं.

नर बकरे का शरीर मादा के मुकाबले ज्यादा भारी होता है.





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कितना वजन और दूध देने की क्षमता?

बीटल नस्ल की वयस्क नर बकरी का वजन करीब 50 से 62 किलो और मादा का वजन 35 से 40 किलो तक हो सकता है. दूध देने के मामले में भी यह अच्छी नस्ल मानी जाती है. आमतौर पर एक बीटल बकरी रोजाना करीब 2 लीटर दूध दे सकती है. अच्छी देखभाल और खान-पान मिलने पर कुछ बकरियां इससे ज्यादा दूध भी दे सकती हैं. एक बार बच्चा देने के बाद दूध देने की पूरी अवधि में करीब 150 से 190 किलो तक दूध मिल सकता है.

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