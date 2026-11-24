पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) गठबंधन में चुनाव लड़ेगी. इस ऐलान की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि गठबंधन की घोषणा खुद बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. दोनों दलों ने ने गठबंधन के ऐलान के लिए गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के दिन को चुना.

अमित शाह ने कहा, ''अकाली दल पुराना साथी है. अनेक चुनाव साथ में लड़े, जीते-हारे. आज फिर रिश्ता एक हो रहा है. इसका हमें आनंद है.'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल बादल से बात की थी. प्रधानमंत्री ने कहा अकाली की वापसी के बाद NDA पूरा हो गया है. बीजेपी अकाली गठबंधन हिंदू-सिख एकता का सिंबल है.''

उन्होंने कहा, ''बीजेपी और अकाली दल पंजाब में मिलकर चुनाव लड़ेंगे. अकाली दल NDA का हिस्सा. NDA के सबसे पुराने साथी आज वापस NDA में आ रहे हैं. मै सुखबीर बादल का स्वागत करता हूं.''

अमित शाह ने सेट किया एजेंडा

अमित शाह ने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पंजाब में नशे का उन्मूलन, भ्रष्टाचार का उन्मूलन, राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है. अभी की वहां की जो सरकार है, पंजाब में केजरीवाल ने नशा तीन महीने में खत्म करने का वादा किया, वो नहीं हुआ. 2017 में राहुल गांधी ने वादा किया. उन्होंने भी कुछ नहीं किया. हम वादा करते हैं कि 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशा मुक्त करेंगे.

बीजेपी मुख्यालय में दिखी दिलचस्प तस्वीर

बीजेपी अकाली गठबंधन के ऐलान के समय बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर बोर्ड पर बीजेपी का नाम नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का बैकग्राउंड लगा था. दिलचस्प है कि इसमें हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी में लिखा था.

अकाली दल और बीजेपी लंबे समय तक सहयोगी रही और सरकार भी बनाई. लेकिन किसान आंदोलन के समय सितंबर 2020 में अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया. अब छह साल बाद दोनों दलों ने साथ आने का ऐलान किया और 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ेगी.

#WATCH | पंजाब विजय का मिशन... गुरु पर्व पर गठबंधन @romanaisarkhan | https://t.co/SMm0dUypVm #AmitShah #SukhbirBadal #NitinNabin #BJP #AkaliDal #PunjabPolitics #Delhi #ABPNews https://t.co/Dm9ixsfZrF — ABP News (@ABPNews) November 24, 2026

बीजेपी-अकाली कब कब लड़ी साथ?

बीजेपी-अकाली दल 1997, 2002, 2007, 2012 और 2017 में साथ चुनाव लड़ी और 1997, 2007 और 2012 में सरकार बनाई.

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल अलग-अलग लड़ी. बीजेपी को 6.6 फीसदी और अकाली दल को 18 फीसदी वोट मिले. तब आप को 42 और कांग्रेस को 23 फीसदी वोट मिले थे.

आम आदमी पार्टी (आप) की हवा में कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया. आप को 92, कांग्रेस को 19, अकाली दल को 3 और बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली.

2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 फीसदी और अकाली दल को 13.4 फीसदी वोट मिले थे.

2017 में अकाली दल 15 और बीजेपी तीन सीटों पर जीती. अकाली को 25.4 फीसदी और बीजेपी को 5.40 फीसदी वोट मिले. तब कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर सरकार बनाई. उसे 38.8 फीसदी वोट मिले. तब आप को 23.9 फीसदी वोट मिले थे और 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

2012 में अकाली दल ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की. तब बीजेपी को 12 सीटें मिली थी. कांग्रेस ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की थी. तब आम आदमी पार्टी (आप) का कोई अस्तित्व नहीं था.

2020 क्यों टूटा था गठबंधन?

- 3 कृषि कानून

- किसान आंदोलन

- सितंबर 2020 - अकाली दल ने छोड़ा NDA

- हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया

एक-दूसरे का साथ आना क्यों जरूरी?

BJP की जरूरत!

- जनाधार बढ़ाना

- सिख बहुल क्षेत्र में प्रभाव

- किसानों का भरोसा जीतना

- पंजाब में मजबूत पकड़

अकाली दल की जरूरत!

- राजनीतिक साख वापस पाना

- खोया जनाधार वापस पाना

- पुराने सपोर्ट बेस मजबूत करना

- 1.73 करोड़+ ग्रामिणों पर प्रभाव

गठबंधन पर क्या बोली कांग्रेस?

BJP-SAD गठबंधन पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मुख्य मुद्दे वहीं के वहीं हैं. किसानों के साथ जो हुआ उसे देखिए, पंजाब ने क्या कुछ झेला है, बादल परिवार ने क्या किया है. अवसरवादी राजनीति को मैं सिरे से खारिज करता हूं. ये लोग पंजाब की भलाई की परवाह कैसे कर सकते हैं?

वहीं अमरिंदर राजा वडिंग ने कहा हम तो इस दिन इंतजार कर रहे थे. हमे पहले से पता था ये गठबंधन होने जा रहा है.