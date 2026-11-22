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गाय को संभालने के लिए डालते हैं नकेल? इन 6 बातों का जरूर रखें ध्यान
Cow Nose Rope: बहुत से किसान गाय को काबू में रखने के लिए नाक में नकेल डालते हैं, लेकिन गलत तरीके से ऐसा करना पशु के लिए परेशानी पैदा कर सकता है. इससे नाक में घाव, सूजन और संक्रमण का खतरा रहता है.
Cattle Care Tips: गाय को संभालने और काबू में रखने के लिए कई पशुपालक उसकी नाक में नकेल डालकर रस्सी बांध देते हैं. इससे गाय को कंट्रोल करना तो आसान हो जाता है, लेकिन जरा सी लापरवाही उसके लिए परेशानी बन सकती है. गलत तरीके से नकेल डालने या गंदी रस्सी इस्तेमाल करने से गाय की नाक में घाव, सूजन और संक्रमण हो सकता है. इसलिए पशुपालकों को नकेल का इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए.
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Published at : 22 Nov 2026 03:01 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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