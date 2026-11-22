बिना जानकारी के न करें नाक में छेद: गाय की नाक में नकेल डालने के लिए छेद हमेशा पशु चिकित्सक या किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की मदद से ही करवाएं. खुद से ऐसा करने पर नाक में घाव और संक्रमण हो सकता है.