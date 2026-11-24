Farm Fencing Subsidy: आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसल बचाना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है. कई बार किसान दिन-रात खेत की रखवाली करते हैं, इसके बाद भी नीलगाय, जंगली सूअर और दूसरे जानवर खेत में घुसकर फसल बर्बाद कर देते हैं. ऐसे में खेत के चारों तरफ तारबंदी या बाड़ लगाना फसल बचाने का अच्छा तरीका हो सकता है. लेकिन इसमें काफी पैसा खर्च होता है. खासकर छोटे किसानों के लिए पूरे खेत में बाड़ लगवाना आसान नहीं होता.

किसानों की इसी परेशानी को देखते हुए कुछ राज्य सरकारें खेतों की तारबंदी कराने के लिए आर्थिक मदद देती हैं. इसके तहत किसानों को बाड़ लगाने के खर्च का एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में मिल सकता है.

तारबंदी पर कितनी मिलती है सरकारी मदद?

खेत में बाड़ लगाने के लिए सरकार कितनी मदद देगी, यह आपके राज्य और वहां चल रही योजना पर निर्भर करता है. कहीं तारबंदी के खर्च का 50 फीसदी तक पैसा दिया जाता है, तो कहीं सोलर बाड़ लगाने पर भी सब्सिडी मिलती है.

उदाहरण के लिए, राजस्थान में तारबंदी योजना के तहत पात्र किसानों को लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 40,000 रुपये तक की मदद दी जाती है. इसके लिए अधिकतम 400 मीटर तक तारबंदी की सीमा रखी गई है. वहीं, हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में सोलर बाड़ लगाने पर व्यक्तिगत किसानों को 80 फीसदी और समूह में बाड़ लगाने पर 85 फीसदी तक अनुदान देने का प्रावधान है.

खेत में बाड़ लगाने के लिए कैसे करें आवेदन?

अगर आप भी अपने खेत में तारबंदी करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जिले के कृषि या उद्यान विभाग के कार्यालय में जाकर पता करें कि आपके राज्य में कौन-सी योजना चल रही है. इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

सबसे पहले संबंधित सरकारी पोर्टल या नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर योजना की जानकारी लें.

आवेदन फॉर्म में अपना नाम, पता, जमीन और बैंक खाते की जानकारी भरें.

मांगे गए सभी दस्तावेज जमा करें.

कृषि विभाग के अधिकारी आपके आवेदन और जमीन की जांच कर सकते हैं.

आवेदन मंजूर होने के बाद ही तय नियमों के अनुसार खेत में बाड़ लगवाएं.

काम पूरा होने पर विभाग की तरफ से जांच और जरूरी बिलों का सत्यापन किया जा सकता है.

इसके बाद सब्सिडी की रकम बैंक खाते में भेजी जाती है.





यह भी पढ़ें: ऊंट पालने का बिजनेस कैसे शुरू करें? जानें दूध से कमाई का पूरा गणित

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए आमतौर पर किसानों को कुछ जरूरी कागजात देने होते हैं. इनमें शामिल हैं:

आधार कार्ड

जमीन की जमाबंदी या खसरा-खतौनी की कॉपी

बैंक पासबुक की कॉपी

पासपोर्ट साइज फोटो

मोबाइल नंबर

किसान पहचान पत्र या राज्य के हिसाब से मांगा गया दूसरा दस्तावेज

किसान यहां से लें योजना की जानकारी

किसान अपने जिले के कृषि विभाग, उद्यान विभाग या ब्लॉक कार्यालय में जाकर तारबंदी पर मिलने वाली सरकारी मदद के बारे में पता कर सकते हैं. इसके अलावा राज्य सरकार के कृषि पोर्टल पर भी योजनाओं की जानकारी मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: एग्रीकल्चर पास युवाओं को 4.5 लाख का लोन, ऐसे करें आवेदन