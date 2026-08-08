मखाना किसानों की बल्ले-बल्ले,पॉपिंग मशीन के लिए 5 लाख की सब्सिडी

बिहार सरकार केवल मशीन पर ही नहीं बल्कि मखाना सेक्टर को हर लेवल पर मज़बूत करने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है. इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन के तहत राज्य के प्रमुख 16 मखाना उत्पादक जिलों में फार्मिंग का एरिया लगातार बढ़ाया जा रहा है. इसके तहत किसानों को एडवांस्ड सीड्स, फ्री बीज बाटें जा रहे हैं और खेती के लिए ज़रूरी टूल्स भी दिए जा रहे हैं.